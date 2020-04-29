旺角女子遭搶公文袋　休班海關網媒記者合力擒賊

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此時，1名男途人在麥花臣對開聞得有人叫救命，循聲發現1名女子正在追趕1名男子，該名男子手持1個紙袋，懷疑有人搶劫，於是上前協助追截。他沿奶路臣街、西洋菜南街、亞皆老街，直至新之城六福珠寶對開，終將該名懷疑搶劫的男子制服，惟有人突然掉低紙袋，疑想棄贓。期間有2至3名途人加入協助，亦有人報案。該名女事主數分鐘後才趕到。

警方到場將年約20歲的涉案男子鎖上手銬，再帶上警車。警員在現場起獲涉案紙袋，內有數萬元，初步點算後相信已起回全數贓物，並無損失。警方正調查事件，隨後將疑人帶署扣查。案件列作「搶劫」跟進。

據悉，由麥花臣一直追至新之城的男子姓林，為一名休班海關人員；而根據網媒PSHK報道指出，其中1名協助追賊的途人，為該機構的記者，同時上載了數張警員在現場為疑犯上手銬的相片。根據地圖顯示，由麥花臣沿奶路臣街、轉入西洋菜街至新之城，距離約300多公尺。

警方表示，接獲途人報案，指1名男子懷疑搶去1名33歲姓譚(TANG)女子的牛皮公文袋後逃去，內有8萬元現金。途人其後在亞皆老街65號對開截停該名涉嫌搶袋的男子。警員接報到場，經初步調查，該名20歲姓曾(ZENG)男子，涉嫌「搶劫」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。警員起回該個公文袋，案件中女事主沒有損失。