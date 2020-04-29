【和你Lunch．直播】網民置地廣場舉行防疫講座　警方稱違限聚令

反修例風波即將踏入一周年，今日（29日）再有網民發起「和你lunch」活動，原訂於中環國際金融中心（IFC）中庭聚集，其後改至置地廣場，主題為支持郭榮鏗議員、反對兩辦越權干涉立會違反基本法22條。 中午12時半，活動未開始前，IFC外已有防暴警到場戒備，網民其後將集合地點改至置地廣場。

置地廣場「和你Lunch」持續更新：

【1345】參與「防疫講座」的人士散去，大批防暴警離開置地廣場，於商場外等候警車到場接載。

【1330】有警方到場開咪警告在場人士，稱根據第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》條例，在置地聚集的人士違反「限聚令」，呼籲他們立即離開置地廣場，否則向他們發出告票。中西區區議員葉錦龍到場，用大聲公向警方稱，他正在監察警方，而在場人士正在進行「健康講座」，不受「限聚令」限制，要求警方不要濫用599G條例。

【1315】到場的示威者有10多名，他們不超過4人為一組，組與組之間相隔1.5米，「防疫講座」休息期間，他們高呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

【1300】多名示威者手持文宣、印有「光復香港 時代革命」的旗幟到置地廣場中庭聚集，他們高呼口號。置地廣場的保安提醒集會人士「保持安全社交距離，禁止多於4人的群組聚集」。有示威者向在場人士講解防疫資訊，活動變成「防疫講座」，主要介紹口罩夾、搓手液等的使用，亦有防疫物資派發。