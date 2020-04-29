趁司機送貨偷竊　4個月9宗盜140萬元電子零件　無業漢落網

自去年12月至今年4月，警方發現盜竊電子零件案有上升跡象，於是展開調查，並於昨日（28日）拘捕一名男子涉嫌「車內盜竊」及「盜竊」，該名報稱無業的被捕男子涉及9宗案件，失物金額約140萬元。

被盜的部分為大品牌Samsung 的電子零件，單一售價不便宜。（鄧詠中攝）

東九龍總區重案組第一隊偵緝督察王爾威稱，近日盜竊電子零件案有上升跡象，東九龍刑事部對案件作出深入分析及調查，發現匪徒專門針對工廠大廈及商業大廈落貨區，當發現司機單獨前往送貨時，匪徒立即從沒有關好門的貨車尾偷走盒裝電子零件，每次以10盒為目標，偷走後立即轉售圖利。

警方就案件進行調查，並翻查閉路電視，鎖定一名獨行賊，相信他與2019年12月27日至今年4月27日的9宗電子偷竊案有關，涉案地點包括觀塘、秀茂坪、荃灣及葵青區。

警方昨日早上展開拘捕行動，於秀茂坪將獨行賊拘捕，並於其住所中檢獲部分失物，被捕的45歲姓范男子報稱無業，現正被扣查。案件中涉及金額達約140萬元，單一案件中最大損失金額為20萬元，失物主要為電路底板、手機零件底板等，案中大部分失物已被轉售。警方呼籲運輸業界人士，離開前往送貨時，謹記鎖好車門，避免匪徒有機可乘。