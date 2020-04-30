東九龍公屋男車內盜竊斷正　揭涉14宗案　曾偷1.8萬元Hermès銀包

警方偵破14宗車內盜竊案，拘捕1名47歲有多次案底的無業男子，賊人在警誡下承認干犯東九龍14宗車內盜竊罪。賊人以泊路邊車輛作為犯罪目標，失物總值約5.8萬元，當中以現金為主，最貴偷1.8萬元Hermes銀包。

47歲無業男涉車內盜竊斷正，最貴偷1.8萬元Hermes銀包。（黃偉民攝）

黃大仙警區刑事總督察莫子威表示，本年4月28日下午2時半，男司機將貨車停泊在鳳德道路邊，隨即趕往送貨，沒鎖門窗。幾分鐘後男司機折返，發現不認識的男賊人在車內大肆搜掠，於是報警求助。

警員到場以涉嫌車內盜竊及未能出示身份證明文件將男賊拘捕。黃大仙警區情報組聯同東九龍總區情報組深入調查及作情報分析，得知賊人與東九龍總區3月8日至4月17日共13宗車內盜竊案有關，犯案手法同出一轍。賊人以泊路邊車輛作為犯罪目標，先嘗試打開車門，如未能打開就會隨手在街邊執拾鐵通、水箱蓋等硬物打爛車窗，繼而在車內大肆搜掠。

被捕人為47歲姓葉本地男子，報稱無業，有多次案底。他懷疑涉及東九龍14宗車內盜竊案，包括黃大仙4宗、將軍澳4宗、牛頭角5宗及觀塘1宗，失物總值約5.8萬元，當中以現金為主，最貴偷1.8萬元Hermes銀包。男子涉嫌車內盜竊、企圖車內盜竊及未能出示身分證明文件被捕，現正被扣留調查。

警方呼籲市民切勿將車輛停泊路邊，除了可能被票控外，往往會對其他道路使用者造成不便，甚至釀成意外，亦令賊人有機可乘。