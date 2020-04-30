直播│天水圍「和你唱」警入商場警告違限聚令　場外舉藍旗截查

今日為831事件八個月，於太子站B1出口外，下午陸續有市民到場獻花，有區議員帶同紙箱讓市民放置鮮花，下午5時許，多名防暴警員由旺角警署步出，於太子站B1出口外行人路拉起封鎖線，裝有獻花的紙箱被拉至封鎖線外，但未有被清走。 另外有網民號召今晚（30日）晚上於天水圍舉行和你唱活動，紀念8.31事件，由於「限聚令」仍生效，網民呼籲出席者應保持1.5米距離。晚上7時許於「+WOO嘉湖」商場（舊稱銀座）2期中庭，有參與人士於地下及1樓欄杆位置聚集，有人帶同旗幟高舉，不時高叫口號。多名防暴警員6時許已於商場外駐守，其間又截查途經人士及記者。

警員高舉黃旗警告。（孔繁栩攝）

【2123】天水圍：防暴警員突然衛向商場近門外位置，將1名白衣男子制服，另外最少3男2女亦被要求蹲於地上，6人其後接受截查。

【2115】天水圍：防暴警員舉起藍旗，再次於商場外進行推進，驅趕在場市民。

【2050】太子：防暴警亦於彌敦道及荔枝角道交界近康民角拉起封鎖線，有市民一度向警員指罵，警員其後離去。

【2032】太子：彌敦道近長沙灣道有人高叫口號後，防暴警員隨即上前驅散。

【2030】天水圍：於嘉湖商場外突然有玻璃樽擲下地面，險擊中在場記者，防暴警員衝向公園方向，惟未有捕獲疑人。警員其後於公園內巡邏。

【2015】天水圍：防暴警員繼續向天水圍公園方向驅散在場市民，其後返回商場外戒備。

【2007】天水圍：過百名防暴警員於商場外戒備，其間有在場人士向警員叫罵，警員以揚聲器指聽到辱罵性及挑撥性說話，指有機會破壞社會安寧，隨即舉起黃旗警告，截查包括區議員伍健偉及另一名青年。

【1955】天水圍：商場內仍有多名叫口號人士未散去，多名當區區議員到場，其間派發防疫用品包括口罩、消毒搓手液等，區議員伍健偉一度與警員理論，指根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》條例派發防疫物資的群組應可獲豁免，但警方當時未有回應。

【1938】天水圍：大批警員進入嘉湖商場，以揚聲器警告在場人士正參與多於4人受禁群組聚集，呼籲聚集人士20分鐘內散去，否則警方會或會作票控，警員其後離開商場。

警員進入商場警告，要求聚集人士於20分鐘內散去。（孔繁栩攝）

去年8月31日，警方速龍小隊及防暴警於太子站月台及車廂進行驅散行動，向車廂內人士揮棍、噴椒，事件引起社會爭議，有市民要求港鐵公開站內閉路電視片段，過去多月來，每逢每月最後一天，均會有市民發起毋忘「8.31」的活動，包括到太子站B1出口外獻花，當中多次演變成示威衝突。

今午於太子站B1出口外，多名防暴警員又於彌敦道及太子道西交界行人路上駐守，警方並於太子站外播出廣播，指在場人士正參與多於4人受禁群組聚集，要求在場人士立即解散，否則或會作出檢控。惟記者在場所見，除行經途人外未見有人士聚集，僅有一名男子在場高舉旗幟。

多名防暴警員於太子站B1出口外拉起封鎖線及戒備。（黃廸雯攝）