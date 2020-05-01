五一新界持更．直播│多人靠近封鎖線　防暴警使用胡椒噴劑

反修例運動自新冠肺炎爆發後轉趨平靜，但近期本港疫情緩和，又適逢五一勞動節長假期，telegram群組「香城Online」發起「天馬行動」，號召網民今午2時起在銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘等5區快閃突襲。正午12時「香城online」終公布行動目標是「進攻黃店」（幫襯黃店），振興黃色經濟圈，與任何恐怖主義或暴力襲擊行動無關，並聲言外界誤以為是勇武活動是「炒晒車」。警方則在多區嚴陣以待，防止大規模示威衝突重臨。而沙田新城市廣場將會晚上7時許舉行「和你Sing」活動。

【19:15】多人逼近封鎖線，防暴警使用胡椒噴劑。大批防暴警再次由沙田站推進進入新城市。

【19:10】疑似被稱為「霸氣哥」的網台主持的男子在中庭一樓位置叫防暴警大聲說話，其後有大批防暴警員在中庭拉起封鎖線。男子其後被帶離中庭封鎖線，被帶至近升降機位置，防暴警再次拉起封鎖線。現場繼續有人大叫口號及唱歌。

【19:00】大批防暴警由沙田站進入新城市廣場進行驅散。他們在欄杆位置拉起封鎖線，並要求市民離開。有市民進入商舖暫避，有商店開始落閘。防暴警不斷開咪指在場人士違反599G條例，要求他們散去。

【19:00】大批防暴警由沙田站進入新城市廣場進行驅散。

【18:48】沙田新城市中庭位置及各樓層近欄杆位置有人聚集及叫口號。有商場保安手持「共同抗疫」單張，但未有上前勸喻群眾。

【18:28】便衣警員於新城市廣場一樓位置截查約9名市民，並向被截查市民表示，「你係有目的參與聚集」。有被截查市民背包裝有義務救護員裝備，亦有市民戴有豬嘴。圍觀市民不滿叫囂，有警員舉機拍攝及持盾戒備。便衣警員截查後放行及離去，市民不滿尾隨，雙方口角，有便衣警員警告在場人士有共同目的聚眾，以及涉辱警犯法。

【17:37】 沙田火車站A1出口對開位置，1名15歲少年被防暴警截查期間，被搜獲2張八達通卡，他其後被警員帶返警署調查。而防暴警察開始進駐沙田火車站近新城市廣場範圍，約8名警察聚集於商場內通往港鐵站閘口位置。

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【17:05】職工盟今日在全港各區擺逾50街站，並呼籲市民於下午5時01分一同做五一手勢，寓意毋忘五一勞動節和「五大訴求，缺一不可」。下午5時起，有市民在新城市廣場中庭高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，現場多人響應。

下午5時起，有市民在新城市廣場中庭高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，現場多人響應。（陳淑霞攝）

【16:37】有網民號召今晚7時半在沙田發起「新城市和你唱」，下午4時許有十多名防暴警察在沙田火車站A1出口駐守，附近則有沙田區議員、職工盟擺放的五一勞動節街站，防暴警察期間截查兩名十多歲手持攝錄機的巴士迷，隨後放行。排頭村外亦有近十名防暴警察戒備。

【15:55】大埔數名防暴警曾落地截查一名男子，當中有人持胡椒球槍，男子其後獲放行，防暴警亦上回警車。

【15:00】沙田港鐵站出入口維持正常，有大批防暴員巡邏，並不時截查途人。

【14:30】沙田新城市廣場中庭位置，有市民張貼連儂牆，不少文宣寫上「香港人加油」、「手足歸隊」，並呼籲市民登記做選民。不少市民路過時亦會駐足細閱文宣內容。

【14:30】大埔超級城未見有示威者聚集，而商場有保安在駐守，至於南運路及太和路有多輛警車停泊路邊戒備，附近一帶氣氛平靜。

【12:00】大埔墟火車站及大埔連儂隧道一帶氣氛平靜。