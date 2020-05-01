五一新界持更．直播│防暴警返商場驅散　霸氣哥被票控違限聚令

反修例運動自新冠肺炎爆發後轉趨平靜，但近期本港疫情緩和，又適逢五一勞動節長假期，telegram群組「香城Online」發起「天馬行動」，號召網民今午2時起在銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘等5區快閃突襲。正午12時「香城online」終公布行動目標是「進攻黃店」（幫襯黃店），振興黃色經濟圈，與任何恐怖主義或暴力襲擊行動無關，並聲言外界誤以為是勇武活動是「炒晒車」。警方則在多區嚴陣以待，防止大規模示威衝突重臨。而沙田新城市廣場將會晚上7時許舉行「和你Sing」活動，多人在中庭聚集叫口號及唱歌，大批防暴警進入拉封鎮線，阻止人群聚集。

【20:40】 警民對峙持續，市民高呼「光復香港、時代革命」等口號。

【20:31】防暴警察向前推進，本來已收窄的封鎖線再擴大，記者被趕離原本拍攝的範圍。

【20:18】 警方防線主要圍封中庭位置，以及其他樓層。有市民重返商場留守，警方即場開咪，稱於三樓聚集人士，不論記者或其他人士均須離開，否則將會票控違反《規例》（第599G章）。

【20:08】 防暴警察收窄封鎖線移向中庭方向，大批市民歡呼，市民重返商場高唱《願榮光歸香港》。

【20:01】 沙田區議員新民主同盟李世鴻及獨立廖柏康在中庭封鎖線外一度與警方爭拗，李世鴻質疑警方設立封鎖線是否有合法性。在場不時有市民與警員互相指罵。

+ 3 + 2

【19:54】 隸屬傳媒聯絡的警員稱，將會重開商場，惟安排需時。

【19:49】 新地市廣場中庭封鎖線外仍有大批市民聚集，高叫口號。警方多次警告在場市民，指他們違反限聚令，要求他們立即離開。警方同時將中庭封鎖線進一步向沙田站方向推進，逗留市民再以更高聲浪的口號，蓋過警方所作的警告。

【19:40】商場內多間商店已落閘關門，有欲購物的女士不滿防暴警察進駐商場，即場狠斥：「你哋搞壞晒香港經濟！」現場有多名市民批評警員突然拉起封鎖線，卻不指示市民如何離開，做法有問題。

【19:30】新城市廣場有被封鎖線圍困及留守人士繼續高呼「光復香港，時代革命」等口號，現場情緒高漲。兩隊聖約翰救傷隊到場。

【19:15】多人逼近封鎖線，防暴警使用胡椒噴劑。大批防暴警再次由沙田站推進進入新城市，其他樓層亦被圍封。

【19:10】疑似被稱為「霸氣哥」的網台主持的男子在中庭一樓位置叫防暴警大聲說話，其後有大批防暴警員在中庭拉起封鎖線。男子其後被帶離中庭封鎖線，被帶至近升降機位置，防暴警再次拉起封鎖線。現場繼續有人大叫口號及唱歌。

【19:00】大批防暴警由沙田站進入新城市廣場進行驅散。他們在欄杆位置拉起封鎖線，並要求市民離開。有市民進入商舖暫避，有商店開始落閘。防暴警不斷開咪指在場人士違反599G條例，要求他們散去。

【19:00】大批防暴警由沙田站進入新城市廣場進行驅散。

【18:48】沙田新城市中庭位置及各樓層近欄杆位置有人聚集及叫口號。有商場保安手持「共同抗疫」單張，但未有上前勸喻群眾。

【18:28】便衣警員於新城市廣場一樓位置截查約9名市民，並向被截查市民表示，「你係有目的參與聚集」。有被截查市民背包裝有義務救護員裝備，亦有市民戴有豬嘴。圍觀市民不滿叫囂，有警員舉機拍攝及持盾戒備。便衣警員截查後放行及離去，市民不滿尾隨，雙方口角，有便衣警員警告在場人士有共同目的聚眾，以及涉辱警犯法。

【17:37】 沙田火車站A1出口對開位置，1名15歲少年被防暴警截查期間，被搜獲2張八達通卡，他其後被警員帶返警署調查。而防暴警察開始進駐沙田火車站近新城市廣場範圍，約8名警察聚集於商場內通往港鐵站閘口位置。

+ 5 + 4 + 3

【17:05】職工盟今日在全港各區擺逾50街站，並呼籲市民於下午5時01分一同做五一手勢，寓意毋忘五一勞動節和「五大訴求，缺一不可」。下午5時起，有市民在新城市廣場中庭高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，現場多人響應。

下午5時起，有市民在新城市廣場中庭高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，現場多人響應。（陳淑霞攝）

【16:37】有網民號召今晚7時半在沙田發起「新城市和你唱」，下午4時許有十多名防暴警察在沙田火車站A1出口駐守，附近則有沙田區議員、職工盟擺放的五一勞動節街站，防暴警察期間截查兩名十多歲手持攝錄機的巴士迷，隨後放行。排頭村外亦有近十名防暴警察戒備。

【15:55】大埔數名防暴警曾落地截查一名男子，當中有人持胡椒球槍，男子其後獲放行，防暴警亦上回警車。

【15:00】沙田港鐵站出入口維持正常，有大批防暴員巡邏，並不時截查途人。

【14:30】沙田新城市廣場中庭位置，有市民張貼連儂牆，不少文宣寫上「香港人加油」、「手足歸隊」，並呼籲市民登記做選民。不少市民路過時亦會駐足細閱文宣內容。

【14:30】大埔超級城未見有示威者聚集，而商場有保安在駐守，至於南運路及太和路有多輛警車停泊路邊戒備，附近一帶氣氛平靜。

【12:00】大埔墟火車站及大埔連儂隧道一帶氣氛平靜。