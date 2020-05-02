五一勞動節︳兩網媒記者採訪沙田「和你唱」遭票控　警稱違限聚令

昨日（1日）有網民發起於沙田新城市廣場「和你Sing」活動，大批警員進入商場拉起封鎖線阻止人群聚集，其間有警員用揚聲器稱在場人士包括記者聚集違反限聚令，共有11人於商場內涉違「限聚令」被票控，包括2名網媒記者。但根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，在工作地點為工作而進行的羣組聚集可獲豁免。

網媒「社區前線媒體」在社交網站專頁表示，其攝影記者及文字記者於採訪其間被警員發出定額罰款通知書，警員指二人違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。惟「社區前線媒體」指，2名記者當時曾表示身份及展示採訪記錄，惟警員回應：「同法庭講。」。另外，專頁上載了「限聚令」告票的照片，並指告票上所寫的檢控地點亦不正確。「社區前線媒體」斥責警方踐踏傳媒採訪權利，無視法例所提及的豁免條文，將會保留追究權利。

2020年5月1日，五一勞動節，晚上沙田新城市廣場，有人響應「和你sing」，到商場唱歌叫口號。警方在晚上7點多衝入商場，驅散所有人，並封鎖商場。（張浩維攝）

警員稱記者違限聚令

昨晚7時起，防暴警員進入商場拉起封鎖線阻止人群聚集，並以公共安全及公眾衛生理由要求在場人士離開，其間有警員用揚聲器稱在場人士包括記者聚集違反限聚令，「喺新城市廣場3樓聚集嘅人士，無論你係記者或任何人等….警方宜家命令你哋立即散去同離去，否則你哋有可能被票控」。惟根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，在工作地點為工作而進行的羣組聚集可獲豁免，在場的「陣地社工」成員陳虹秀亦即時以揚聲器回應指，「留意返在場工作嘅記者係有權企喺度㗎」。

記者在現場採訪不屬「羣組聚集」

根據《規例》（第599G章），除屬於可獲豁免的羣組，否則在公眾地方多於4人的「羣組聚集」，屬於違法。法政匯思召集人、大律師李安然認為，記者在現場採訪，不屬於「羣組聚集」，情況類似在食肆外排隊等外賣的人士，並無違反限聚令。

李安然解釋，原因是一群記者聚集採訪，雖然持有共同目的，但每個記者所屬機構不同，一般情況下非集體行事，「例如5個記者來自5個不同機構，雖然企埋一齊，但係各自有唔同工作任務，唔算係集體行動」，不符合法律定義的「群組」。他續指，即使四人屬同一機構，互相認識，但屬可獲豁免群組，即「在工作地點為工作而進行的羣組聚集」。