九龍灣舊校舍發現土製炸彈、化學品　O記揭為理工大學失竊品

今（2日）下午2時許，九龍灣彩石里聖若瑟英文中學的舊校舍內，有青年入內探險時，發現一個行李箱，疑藏有一個可疑的裝置，擔心具有爆炸性，於是報警求助。警方封鎖學校對開行人天橋、彩石里及觀塘道一條行車線，爆炸品處理課亦到場調查。至傍晚6時許，有組織罪案及三合會調查科（O記）人員到場，他們連同軍裝警員登上校舍天台搜查。 警方經調查後，將案件列作「炸彈案」。O記高級警司李桂華指，警方在校內男廁廁格內，發現發現有手擲土製炸彈、ANFO土製炸藥，搖控爆炸裝置、壓力煲、電路板及約20樽的化學品。經對比後，涉案化學品相信是去年11月在理工大學被失竊的物品。

警員在校舍內進行調查，在校內一處天井位有行李箱等物品，未知是否與案有關。（余俊亮攝）

網上圖片可見，有4名青年坐在花槽石壆邊，旁邊有警員及警車，暫未知他們因何事被截獲。觀塘區議員尹家謙指，警方封鎖現場後，起初指校內有可疑物品，其後再向他指校內發現懷疑爆炸品，並會進行引爆。他又表示，過往亦有街坊指有人在上址進行廢墟探險。

聖若瑟英文中學為觀塘區第一所中學，是區內享負盛名的中學之一，彩石里的舊校舍由1967年起至2010年之間營運，現時中學已移遷至新清水灣道的新校舍。舊校舍丟空至今已10年，過往經常有人抱著探險心態擅闖。

涉事舊校舍為前聖若瑟英文中學。（余睿菁攝）

網上圖片可見，有4名青年坐在花槽石壆邊，旁邊有警員正在調查。 （Telegram圖片）