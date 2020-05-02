五一勞動節｜太子4男向馬路掟汽油彈　2男女被捕包括15歲青年

昨日（1日）勞動節有團體在多區設街站，警方嚴陣佈防，其中在旺角，防暴警員曾進入朗豪坊驅散聚集人群，又於附近街道截查年輕人，但整天氣氛大致和平。惟至晚上11時許，據報有4名男子於彌敦道與界限街向警車投擲汽油彈，1名15歲青年當場被捕。 警方今日（2日）表示，事發時有4人向馬路中心投擲汽油彈，被便衣巡邏車發現。警方在該名15歲青年身上檢獲火機、2支插有鐵釘的水喉膠管、1枚汽油彈及7個空啤酒玻璃樽。經調查後警方凌晨搜查大埔道1個住宅單位，搜出3.6公升汽油、索帶等物品，相信單位的46歲女業主與案有關，她涉「管有攻擊性武器」被捕。

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4人向馬路投擲汽油彈 便裝巡邏車經過發現

西九龍總區刑事總部警司（行動）陳子良表示，昨晚旺角、太子一帶有示威活動，有示威者將竹竿、磚頭投在路面，警方高調巡邏。至晚上11時10分，警方1輛便裝巡邏車駛至長沙灣道、界限街交界時，突然有4名黑衣人、黑口罩男子，從長沙灣道衝出，向馬路中心投擲插有鐵釘水喉膠管及汽油彈，現場遺下燃燒痕跡及玻璃碎片，4人之後往彌敦道方向離開。警方隨即追捕，1名15歲學生當場被捕。警方指，他被捕時手上仍持有火機、2支插有鐵釘的水喉膠管，警方再於其背囊檢獲1枚汽油彈、7個空啤酒玻璃樽。他涉「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「縱火」被捕。

大埔道單位疑用作製汽油彈 警拘女業主

警方經調查後，凌晨突擊搜查大埔道1個私人住宅單位，檢獲儲存及製作汽油彈工具，包括3.6升汽油、空玻璃樽、砂糖、打火機、手動泵、索帶、頭盔、伸縮棍、強力電筒、防毒面具、眼罩、急救員反光衣等物品，單位46歲的女業主涉「管有攻擊性武器」當場被捕。她報稱為營業員。

警方表示，相信15歲青年曾到大埔道的住宅單位製作汽油彈，警方仍在調查2名被捕人士關係，不排除有更多人被捕。警方一度表示，疑犯向警察投擲汽油彈，陳子良指，當時4人是向馬路投擲汽油彈，沒有警車經過。

昨晚（1日）11時許，1輛警車駛經彌敦道與界限街交界時，遭4名男子投擲汽油彈及膠管連鐵釘，尾隨客貨車上的特遣隊警員立即追截，1名15歲少年被捕，其3名同黨則逃脫。警員在該名15歲少年的隨身物品搜出1枝懷疑汽油彈、1個打火機、7個玻璃樽及2條插有鐵釘的膠管。事後大批警員在旺角及太子一帶大舉搜查，並追緝3名在逃男子，估計年齡介乎16至30歲，案發時身穿深色衣服及戴口罩。