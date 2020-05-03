求職騙局｜17歲少女誤信「搵快錢」傳性感照　28歲男威脅性交被捕

一名17歲女中學生經通訊軟件Telegram收到求職短訊，內容疑指1小時可賺取數千元的收入，女事主信以為真，將個人資料及照片傳予對方，結果卻被對方威脅性交。女事主不肯就範，暗中報警求助，警方今午在旺角一間賓館拘捕一名28歲男文員，涉嫌「以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為」。據了解，有關求職短訊提及做PTGF（兼職女友）。

今日（3日）下午，警方接獲一名17歲女中學生報案，指透過Telegram收到一個「單對單」的求職訊息，稱可以短時間內「搵快錢」，1小時內可賺取數千元，女事主之後將個人資料及照片傳予對方，對方要求與事主會面，被事主拒絕。其後，疑犯要求與事主發生性行為，否則會將事主個人資料及照片發布。

警方接報後跟進調查，在嚴密監控下，下午5時許，於旺角一間賓館內拘捕一名28歲姓蔡男子，他報稱文員，涉嫌「以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為」，現正被扣查。警方檢獲數個安全套、濕紙巾、紙巾、手機等證物。案件交由屯門警區刑事調查隊第4隊跟進。據了解，該求職訊息提及做PTGF，有人曾傳送可辨認個人身份的性感照片予疑犯，結果被威脅。

屯門警區刑事調查隊第4隊主管梁冠灝表示，警方關注近日求職騙案有明顯上升趨勢，尤其暑假將至，很多年輕人會在網上求職。警方提醒年輕人求職時應提高警覺，先了解網上求職機會的背景及性質，以免墮入騙局，並呼籲市民切勿輕易相信來歷不明的電話及訊息，亦不要隨便將個人資料及照片傳予陌生人。