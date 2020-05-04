警九龍打擊非法改裝及超速駕駛 　5日內測807車超速　25車疑改裝

警方連日在九龍區打擊交通違例事項，其中東九龍總區交通部一連5日超速駕駛行動，共偵測到721輛車輛超速行駛，並作出票控。另外，西九龍總區交通部亦發現23輛車輛懷疑非法改裝，並將作進一步檢查。整個九龍區5日內測出807車輛超速，25車輛車輛懷疑非法改裝。

涉超速駕駛車輛。（警方提供圖片）

警方東九龍總區交通部一連5日（4月29日至5月3日）在區內多個地點進行打擊超速駕駛行動，共偵測到721輛車輛超速行駛，並作出票控。另外，警員亦發現有2輛私家車懷疑非法改裝，並已安排該等車輛作進一步檢查。

行動中，1名24歲男子涉嫌危險駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時無第三者保險及因涉及1宗刑事案件被通緝等被捕，而涉案私家車懷疑非法改裝被拖往警察車輛扣留中心作進一步檢驗。另外，1名37歲男子涉嫌酒後駕駛被捕，已被控1項酒後駕駛罪及1項超速駕駛罪；1名28歲男子涉嫌使用虛假文書及以欺騙手段取得財產被捕；2名24歲及33歲男子為通緝人士，分別涉及欠交罰款及1宗刑事案件。

此外，西九龍總區交通部於4月30日至5月3日進行打擊非法改裝車輛、超速及酒後駕駛等行動。行動中，警員共扣查23輛私家車，懷疑非法改裝及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，該批私家車已被拖走作進一步檢驗。警員亦向8名私家車車主和1名輕型貨車車主發出欠妥車輛報告。行動期間，警方亦偵測到86輛車輛超速，將作出檢控；1名24歲男司機及1名38歲女乘客被拘捕，分別涉嫌酒後駕駛及因欠交交通罰款被通緝。