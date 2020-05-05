【珍惜生命】瑪麗醫院患癌男病人上吊　即場急救後不治

瑪麗醫院男病人吊頸亡。周一（5月4日）晚上10時許，警方接獲港島薄扶林道瑪麗醫院職員報案，指1名姓李（67歲）男病人，於洗手間內以花灑喉上吊，醫護人員立即將其解下及急救，惜最終事與願違。警方沒有檢獲遺書，但獲悉事主受癌病困擾，相信無可疑，稍後會驗屍確定死因。
瑪麗醫院回應事件稱，癌症男病人當日下午發燒入住瑪麗醫院腫瘤科病房，經評估認為情緒沒有異樣，惟事發時病人被發現於病人浴室內失去知覺，頸部纏着花灑喉，經心肺復甦搶救無效不治。瑪麗醫院即時檢視院內所有類似設施的安全水平，亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過。
瑪麗醫院發言人回應事件指，一名癌症男病人昨午（4日）因發燒入住瑪麗醫院腫瘤科病房。病人入院後經評估認為情緒沒有異樣，院方一直為其提供適切治療。
病房職員當晚9時30分檢視病人情況，病人當時清醒及情緒穩定。大約30分鐘後，病人被發現於病人浴室內失去知覺，頸部纏着花灑喉，醫護人員立即為病人進行心肺復甦，並通知病人家屬，惟病人於晚上接近10時45分不治。
瑪麗醫院對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方非常關注有關個案，已即時檢視院內所有類似設施的安全水平，如有需要會安排跟進工作，院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過，並於8星期內提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。
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