屯門和你唱．直播│屯門市廣場逾百人嗌口號　防暴警三度驅散

「限聚令」實施一個多月，近日網上多次發起聚集活動，繼上周四及周五網民分別在天水圍及沙田舉行「和你sing」，今晚（5日）7時，網上再發起「屯門．再聚和你sing」活動，於屯門市廣場中庭進行，並呼籲出席者 請自備文宣及口罩，建議保持1.5米社交距離。

【22:15】防暴警員截查4女1男，現場消息指，當中包括區議員梁灝文，他們被票控違犯第599G章「限聚令」，罰款2000元。

【21:55】現場消息指，遇截查男子已被放行。

【21:45】防暴警員再度進入商場，並制服及截查一名男子。失明律師陸小姐被帶入封鎖線內。

【21:30】遭到截查的區議員表示，警方使用商場廣播系統，指市民違犯「限聚令」第599G章，是首次發生這種情況，於是到4樓保安控制室要求管理人員解釋，但被鎖在閘外，但控制室內保安未有出來解釋，但見職員致電通知警方，隨後有大量警員到場，指區議員違犯「限聚令」並截查5名區議員，其後作警告並放行。

【21:15】現場消息指，多名屯門區議員包括曾振興、李家偉、張可森和黎駿穎，於屯門市廣場4樓平台遭到警方截查。

【21:10】屯門區議員巫堃泰表示，警員今日進入商場2、3樓位置並非公共空間，警方並使用商場廣播系統作限聚令警告，質疑商場是否有份配合警方行動，又認為因警方行動而令商場不少客人及餐廳食客受滋擾，他指明日會要求信和管理處作交代，並會於日後區議會相關場合作討論。