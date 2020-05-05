屯門和你唱．直播│示威者擲物擊中便衣警　防暴警再入屯門市廣場

「限聚令」實施一個多月，近日網上多次發起聚集活動，繼上周四及周五網民分別在天水圍及沙田舉行「和你sing」，今晚（5日）7時，網上再發起「屯門．再聚和你sing」活動，於屯門市廣場中庭進行，並呼籲出席者 請自備文宣及口罩，建議保持1.5米社交距離。

【20:30】現場一名義務急救員表示，便衣警員疑被水樽擊中，他上前詢問警員是否需要急救處理及酒精消毒時，遭到對方拒絕，據他觀察，該名警員頭部無流血。

【20:20】現場消息指有人擲物，有便衣警員受傷，警員追趕一名男子。防暴警員再度進入商場驅散在場人士。

【20:05】再有市民靠近圍欄，並高呼反修例口號，在3樓的便衣警員要求市民不要再叫口號，再次廣播「限聚令」警告，並拉起封鎖線作驅散。

【19:58】聚集叫口號的市民大致散去，防暴警員解除封鎖線並離開商場。

【19:42】 防暴警員於商場內近玻璃圍欄位置拉起封鎖線，現場廣播指，聚集市民或違犯第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，呼籲立即散去，否則或被票控。