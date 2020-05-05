屯門市廣場逾百人「和你sing」　防暴三度驅散　發4限聚令告票

「限聚令」實施一個多月，近日網上多次發起聚集活動，繼上周四及周五網民分別在天水圍及沙田舉行「和你sing」，今晚（5日）7時，網上再發起「屯門．再聚和你sing」活動，於屯門市廣場中庭進行，並呼籲出席者 請自備文宣及口罩，建議保持1.5米社交距離。 晚上7時許，逾百市民現身「和你sing」，警方使用商場廣播系統警告市民，指違「限聚令」，防暴警員三度進入商場作驅散，行動中最少發出4張告票。 多位屯門區議員表示，警方使用商場廣播系統是前所未見，一度到保安控制室要求解釋，遭到警方截查，他們將繼續要求信和交代，並於區議會跟進。

【22:45】防暴警員撤離商場。

【22:37】被截查的4女1男已放行，當中4名女子為朋友關係，她們被票控違犯第599G章「限聚令」，罰款2000元，當中兩女表示，今晩到商場逛街，遭警方發告票，將會上訴。而梁灝文則無被票控。

【22:15】防暴警員截查4女1男，現場消息指，當中包括區議員梁灝文。

晚上9時許，防暴警員第三度進入屯門市廣場，並截查一名男子。（黃廸雯攝）

【21:55】現場消息指，遇截查男子已被放行。

【21:45】防暴警員再度進入商場，並制服及截查一名男子。失明律師陸小姐被帶入封鎖線內。

【21:30】遭到截查的區議員表示，警方使用商場廣播系統，指市民違犯「限聚令」第599G章，是首次發生這種情況，於是到4樓保安控制室要求管理人員解釋，但被鎖在閘外，但控制室內保安未有出來解釋，但見職員致電通知警方，隨後有大量警員到場，指區議員違犯「限聚令」並截查5名區議員，其後作警告並放行。

【21:15】現場消息指，多名屯門區議員包括曾振興、李家偉、張可森和黎駿穎，於屯門市廣場4樓平台遭到警方截查。

【21:10】屯門區議員巫堃泰表示，警員今日進入商場2、3樓位置並非公共空間，警方並使用商場廣播系統作限聚令警告，質疑商場是否有份配合警方行動，又認為因警方行動而令商場不少客人及餐廳食客受滋擾，他指明日會要求信和管理處作交代，並會於日後區議會相關場合作討論。

多名屯門區議員遭到警員截查。（黃廸雯攝）

【20:30】現場一名義務急救員表示，便衣警員疑被水樽擊中，他上前詢問警員是否需要急救處理及酒精消毒時，遭到對方拒絕，據他觀察，該名警員頭部無流血。

【20:20】現場消息指有人擲物，有便衣警員受傷，警員追趕一名男子。防暴警員再度進入商場驅散在場人士。

【20:05】再有市民靠近圍欄，並高呼反修例口號，在3樓的便衣警員要求市民不要再叫口號，再次廣播「限聚令」警告，並拉起封鎖線作驅散。

【19:58】聚集叫口號的市民大致散去，防暴警員解除封鎖線並離開商場。

【19:42】 防暴警員於商場內近玻璃圍欄位置拉起封鎖線，現場廣播指，聚集市民或違犯第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，呼籲立即散去，否則或被票控。

便衣警員拉起封鎖線並推進作驅散。（黃廸雯攝）

防暴警員於屯門市廣場內拉起封鎖線。（黃廸雯攝）

約晚上7時10分，便衣警員一度截查及驅散聚集市民後，離開商場。（黃廸雯攝）

【19:27】大批防暴警員進入商場，部分商舖開始落閘。

【19:10】多名便衣警員於活動開始前，於商場內查市民身份證，並呼籲他們散開。約晚上7時10分，便衣警員離開商場，而商場內則有逾百市民聚集，高呼反修例口號及唱相關歌曲。

+ 3 + 2

傍晚6點許，已有不少身穿黑衣市民在屯門市廣場各層聚合，有人叫反修例口號。同時，有懷疑便衣警員截查年青人身份證，近晚上7時，便衣警員在商場頂層拉起封鎖線。