涉網上收非法賭注賺逾1.3億元　警拘17中介人洗黑錢

警方進行打擊非法收受賭注及「洗黑錢」活動的「玄奧行動」，昨（5日）在新界多處地方拘捕17名海外賭博網站的本地中介人，他們協助海外賭博網站招攬賭客，從中獲利及參與洗黑錢活動，涉款1.3億元。警方於行動中撿獲手機、手提電腦及銀行卡，並凍結涉款450萬元的銀行戶口。

（黃偉民攝）

毒品調查科財富調查組收到情報顯示，本港有多名人士任職一個海外非法賭博網站的中介人，非法向賭客賺取利潤。案件中，警方共拘9男8女，年齡介乎22歲至58歲。該海外非法賭博網站提供21點、輪盤、撲克等多個賭博遊戲。表面上以積分賭博，實際上以現金換取積分。

中介人低價買積分 高價售本地賭客

毒品調查科財富調查組署理警司鄒祥有表示，賭博集團在港招攬中介人，中介人在該海外非法賭博網站以1元購入4分網站積分，他們透過社交網站或第三方介紹招攬賭客，再以2元1分售予賭客，以高價售予本地賭客圖利。中介人其後會指示賭客以銀行戶口或網上支付工具付款給中介人，亦會應賭客要求，將分數變成現金，當中介人收錢後再將積分存入賭客的網站戶口。

鄒祥有續指，每次中介人約1000元成本，能賺取7000元利潤。中介人會利用個人及同黨的儲值支付工具或銀行戶口作掩飾，甚至到找換店提取現金「洗錢」。

經調查後，警方相信集團於2017年12月至2019年1月期間，共處理約1.3億元。警方昨（5日）於新界以涉嫌串謀非法收受賭注及「洗黑錢」拘9男8女，年齡介乎22歲至58歲。17名被捕人中，有擔任中介人及「洗黑錢」的角色，凍結涉款450萬元的銀行戶口。。行動中，警方檢走銀行卡、手提電話及電腦進行調查，不排除有更多人被捕。

鄒祥有表示，警方會繼續與找換店及金管局聯繫，如發現有不尋常情況會通知金管局跟進，他又提醒市民幫助賭網營運者也會觸犯相關條例，賭客同樣干犯法例。