鯊魚翅報關魚乾圖掩人耳目　海關破歷年最大宗走私瀕危魚翅案

海關早前（4月28日及5月4日）先後於葵涌海關大樓驗貨場，偵破2宗由厄瓜多爾進口的走私受管制乾魚翅案件，各檢獲約13噸懷疑受管制乾魚翅，合計市值約860萬元。以單一案件計，2宗案件的檢獲重量及市值均打破以往同類單一案件的紀錄。海關調查後，於上月29日西營盤拘捕一名涉案57歲男子。

（郭倩雯攝）

海關早前（4月28日及5月4日）先後於葵涌海關大樓驗貨場，偵破2宗走私受管制乾魚翅案件。海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官李文傑表示，於2個40呎進口的貨櫃內，合共檢獲26噸懷疑受管制乾魚翅，其中包括長尾鯊及鐮狀真鯊魚翅，合共市值約860萬元。以單一案件計，2宗案件的檢獲重量及市值均打破以往同類單一案件的紀錄。

海關港口及海域科人員透過風險評估，發現2個以西班牙文「Pescado Seco」（即魚乾）報關、並由厄瓜多爾進口本港的貨櫃。李文傑指，雖然貨櫃在X光檢查時並無異樣，不過因海關曾發現受管制的魚翅會混入不受管制的魚翅以掩人耳目、加上厄瓜多爾有較多瀕危物種，故決定扣查該2個貨櫃。

李文傑續指，海關於貨櫃內發現大量以尼龍袋儲存的魚翅，並由漁護署專家協助詳細檢查及辨認後，終破獲2宗案件，貨櫃內有逾9成均為的受管制魚翅。海關港口及海域科海域調查組指揮官張國賢指，經調查後，於上月29日西營盤拘捕一名涉案的57歲男子。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關相信，不法份子會繼續以魚目混珠的手法作掩飾進口，以增加他們檢查的難度，因此會繼續與漁護署協力打擊走私案。