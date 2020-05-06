觀塘情侶用$500偽鈔買內衣褲　2商戶中招　警拉人檢百張練功券

觀塘一對情侶用500元面值的偽鈔，在藍田一間商場內先後賺買電話螢幕保護貼及內衣褲，兩商戶不虞有詐，以現金找續，結果損失約1000元，事後始知是偽鈔，遂報警求助。警方經調查後，昨（5日）上門拘捕2名男女，並以涉嫌「管有及行使偽製紙幣」將二人拘查。

商業罪案調查科鄧舜仁總督察即場講解如何分辨偽鈔。（黃偉民攝）

觀塘警區刑事調查總督察何彥鋒指，4月29日接獲兩名藍田匯景道商場的商戶求助，指1男1女在商場選購電話MON貼及內衣褲，並以500元現金付款。兩名商戶不虞有詐，均以現金找續。惟事後發現收取的500元鈔票手感差劣，並無防偽特徵，始懷疑受騙，兩商戶總共損失約1000元。

警方事後翻查閉路電視錄影，鎖定兩名疑人身份。昨（5日）午採取行動，於茶果嶺道私人屋苑一個單位內，拘捕21歲男子及19歲女子，二人為情侶關係，報稱無業。行動中，警員在單位檢獲一疊共100張500元面值的偽鈔，上面印有「練功券」字眼，惟涉案偽鈔卻沒有，警方相信疑犯使用前弄走相關字眼，現正調查偽鈔來源。

商業罪案調查科鄧舜仁總督察指，近幾個月多了騙徒在零售商店使用500元偽鈔行騙。鄧指，本港發現的偽鈔大部份低質素，無凹凸手感，紙質較為平滑；真鈔卻有明顯凹凸手感，右上角動感變色圖案傾斜時，光紋會上下滾動，亦有水印及內藏完整金屬線。他提醒市民如收到偽鈔要向銀行及警方聯絡，切勿使用。鄧補充，2018年警方共發現3000張偽鈔，而2019年則發現8006張偽鈔，去年增幅主要來自11月檢獲的大批「練功券」。