直播│天水圍「圍城和你sing」多人嗌口號　警入商場舉黃旗驅散

網民連日發起「和你sing」活動，今晚（6日）7時，再號召於天水圍+WOO嘉湖（前稱嘉湖銀座）商場1期中庭，進行「圍城和你sing」，在「限聚令」下，呼籲出席者保持1.5米社交距離，並帶身份證及文宣，於晚上近7時，陸續有參與人士於商場中庭及圍欄位置等候，及播起歌曲《願榮光歸香港》及高叫口號。而於傍晚近6時起，大批防暴警員於商場外一帶巡邏戒備。

晚上約7時半，多名軍裝警員進入商場，以揚聲器警告在場聚集人士違反限聚令，要求他們於20分鐘內和平散去，否則或會進行票控。警員其後退出商場外戒備，現場仍有零星市民聚集及叫口號。

【20:25】防暴警員再次進入商場拉起封鎖線，有警員手持胡椒球槍。

【20:15】警員再度退離商場，其後再有示威人士於商場內播歌及叫口號。商場內一度響起消防鐘，有消防員到場調查。

【20:00】軍裝警聯同大批防暴警再次入商場，舉起黃旗警告，並於中庭及上層圍欄位置拉起封鎖線，要求在場人士離開。商場內部分店舖已關門。