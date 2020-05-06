直播│天水圍「圍城和你sing」多人嗌口號　警入商場開咪警告

網民連日發起「和你sing」活動，今晚（6日）7時，再號召於天水圍+WOO嘉湖（前稱嘉湖銀座）商場1期中庭，進行「圍城和你sing」，在「限聚令」下，呼籲出席者保持1.5米社交距離，並帶身份證及文宣，於晚上近7時，陸續有參與人士於商場中庭及圍欄位置等候，及播起歌曲《願榮光歸香港》及高叫口號。而於傍晚近6時起，大批防暴警員於商場外一帶巡邏戒備。 晚上約7時半，多名軍裝警員進入商場，以揚聲器警告在場聚集人士違反限聚令，要求他們和平散去，否則或會進行票控。

晚上約7時半，多名軍裝警員進入商場，部分人手持警棍及圓盾。（林振華攝）

晚上約7時，約30名參與人士於商場中庭及圍欄位置聚集。（林振華攝）

防暴警員於商場外戒備。（林振華攝）

昨晚網上號召於屯門市廣場舉行「和你sing」，晚上7時許，逾百市民現身「和你sing」，警方稱接獲多宗市民致電求助，遂派員到場驅散及截停搜查，並使用商場廣播系統警告市民，指違「限聚令」，防暴警員三度進入商場作驅散，行動中向1男5女發出告票。

另外於上周四（4月30日）831事件八個月，亦有網民曾號召到「+WOO嘉湖」商場舉行「和你唱」，有參與人士於地下及1樓欄杆位置聚集，有人帶同旗幟高舉，不時高叫口號，多名警員一度入商場警告有關人士違反限聚令，其後又於商場外舉藍旗驅散在場人士，6名介乎14至17歲的男女被票控。