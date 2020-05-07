西九反黑組破億元毒品案　警署警長涉私藏2公斤冰毒轉售圖利被捕

西九反黑組1名警署警長在尖沙咀帝苑酒店販毒被捕，警員在其身上搜出2.1公斤冰毒。今日（7日）凌晨，旺角特別職務隊人員，持搜查令到尖沙咀帝苑酒店，搜查同層2個目標房號，先後拘捕1男1女，分別43歲及29歲，2人均有藏毒案底。警員在房間內搜出200克冰毒、可卡因及俗稱「五仔」的硝甲西泮等毒品。警方調查期間，該名西九反黑組警署警長持房卡開門入房，隨即被警員制服，並在其身上搜出約2公斤冰毒。案件交由毒品調查科跟進。

西九反黑組警署警長涉嫌販毒，在尖沙咀帝苑酒店被捕，身上被搜出2公斤冰毒。（鄧詠中攝）

西九龍總區反黑組上周二（4月28日）破獲億元毒品案，檢獲冰毒市值近1.58億元，為執法部門自1991年有紀錄以來檢獲最大宗冰毒。毒販以油麻地1個空置舖位作為毒品儲存倉，6男1女涉嫌串謀販毒、藏毒、管有偽製文件及管有違禁武器被捕。被捕的士沙（警署警長）正正為西九龍總區反黑組探員，警方正調查是否有人私吞轉售圖利。

與該被捕士沙同名同姓的警員曾因執行反三合會行動期間表現優良而獲頒發獎狀，以示褒勉，亦於2014年得到長期服務獎。據了解，警隊高層對事件感到震怒和痛心，警方正檢視被捕士沙及其隊員所有接觸過的案件和人物，毒品調查科亦帶同搜毒犬到西九龍總區反黑組所在的西九總部辦公室調查。