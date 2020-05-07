犯罪集團同一手法劫便利店、機舖　屯門重案組拘2漢

屯門警區重案組人員破獲兩宗行劫及一宗盜竊案，拘捕2男賊。本年2月9日，3名賊人闖入屯門1間便利店搜掠，劫走2.5萬元及100包香煙，登上接應私家車逃去。探員追查發現，涉案私家車車牌與早1日前的天水圍車牌失竊案有關，再經CCTV片段比對，發現賊人犯案手法、容貌與去年10月元朗1間遊戲機舖劫案相似，相信為同一犯罪團伙所為，警方昨（6日）、今日採取行動，拘捕當中2名負責駕車和睇水的疑犯。

被捕2人包括43歲及36歲的男子，均報稱無業，前者負責為兩宗劫案「睇水」，後者則為屯門劫案接應司機。

案發於本年2月9日上午8時，屯門欣田邨1間便利店，1名店員執拾貨物之際，3名賊人衝入店內，1賊隨手拿取1把鎅刀指嚇員工、1賊搜掠、1賊把風「睇水」，奪去2.5萬元現金及100包香煙，3賊得手後登上附近1輛接獲私家車，由第4名同黨駕車逃去。

警方拘捕43歲男子，涉於去年12月9日1宗元朗遊戲機舖及本年2月9日1宗屯門便利店劫案，負責把風「睇水」。（余睿菁攝）

屯門警區重案組第二隊主管盧永健不排除有其他人在背後策劃劫案。（余睿菁攝）

屯門警區重案組接手調查劫案，尋獲目擊證人及翻看現場附近閉路電視CCTV畫面，發現載同疑犯逃走的私家車車牌，與前一天（2月8日）天水圍天暉路私家車被偷去車牌相同，當日事主將私家車停泊路邊一度離開，返回後發現前後車牌不翼而飛。警方懷疑有人偷車牌犯案，以擾亂警方追查犯罪車輛。

探員又將屯門劫案與去年10月9日元朗一宗劫案閉路電視畫面作比對，當日凌晨約零時，元朗教育路一間遊戲機舖準備收舖，兩名員工正進行清潔工作，突然有3名賊人進入店內，同樣1賊搜掠、1賊「睇水」、1賊控制員工，他們劫去1名員工的手提電話及遊戲機舖5,000元現金。

警方發現兩案賊人的犯案手法、外貌、衣着及走路特徵相似，相信是同一犯罪團伙。經多個月調查後，警方掌握4名賊人的詳細資料，分別在昨日及今日拘捕其中兩名疑犯。

屯門警區重案組第二隊主管盧永健表示，警方檢獲證據後，或考慮即時落案檢控。他指，案件仍在調查中，兩名被捕疑犯或屬同一幫派或本身認識，將再有拘捕行動，亦不排除有其他人在背後策劃。