【內會風波．直播】旺角示威者雜物堵路　大批防暴警驅散

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立法會內務委員會風波今日（8日）鬧得熱烘烘，泛民及建制派在會議室內發生大混戰，有網民發起今晚於旺角、黃大仙等地進行抗議活動。晚上8時，彌敦道有多輛警車戒備，大批防暴警員沿彌敦道高調巡邏，又於西洋菜南街截查多名青年。
至晚上9時許，豉油街、花園街交界有示威者用垃圾桶、發泡膠箱等雜物堵路，防暴警員持槍趕至，清理路障並驅散在場人士。
示威者於豉油街、花園街交界，用垃圾桶、發泡膠箱、手推車等雜物堵路。（余睿菁攝）
【21：50】西洋菜南街警員突然往亞皆老街方向奔跑推進，暫時未有人被捕。
【21：47】防暴警員手持長槍、盾牌趕至，驅散在場人士，有警員清理路上雜物。
【21：41】示威者於豉油街、花園街交界，用垃圾桶、發泡膠箱、手推車等雜物堵路，有私家車及的士被困未能離開。
【21：25】警方傳媒聯絡隊表示，將會於西洋菜南街推進，要求記者返回行人路。有防暴警員表示，在場市民違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章），要求他們離開。
【21：22】警方於西洋菜南街拉起橙色封鎖線，其間多次推撞記者，又用胡椒噴劑指向記者，同時有警員截查至少7名青年。
【21：12】警方不斷以揚聲器廣播要求在場人士立即離開。
【21：06】大批防暴警員於豉油街戒備，並廣播稱在場市民違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章），要求在場人士不要叫囂，現場有人指罵警員。