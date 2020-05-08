【內會風波．直播】旺角示威者雜物堵路　大批防暴警驅散

立法會內務委員會風波今日（8日）鬧得熱烘烘，泛民及建制派在會議室內發生大混戰，有網民發起今晚於旺角、黃大仙等地進行抗議活動。晚上8時，彌敦道有多輛警車戒備，大批防暴警員沿彌敦道高調巡邏，又於西洋菜南街截查多名青年。

至晚上9時許，豉油街、花園街交界有示威者用垃圾桶、發泡膠箱等雜物堵路，防暴警員持槍趕至，清理路障並驅散在場人士。