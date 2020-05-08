奪命工傷｜荃灣25歲搭棚工墮樓亡　遺懷孕妻及1歲女失依靠

荃灣柴灣角街發生奪命工業意外，持雙程證的26歲姓吳男工在棚架高處工作時，疑失足墮樓身亡。懷孕4個月的吳太攜同1歲女兒趕至醫院時，丈夫已全無呼吸，「去到，人已經去咗啦」。丈夫猝然離世，突然失去家庭經濟支柱，而且積蓄全無，吳太要獨力照顧年幼女兒及尚未出身的孩子，頓感徬徨。

丈夫猝然離世，吳太對前路感徬徨。（陳浩然攝）

墮斃搭棚工吳永杰，25歲，持雙程證來港。其妻子則於2013年持單程證來港定居。吳自14歲起便在內地從事地盤工作，至2015年來港時與妻子認識，2年後註冊結婚。現時夫婦育有1歲大女兒，妻子亦懷孕4個月，一家三口居於長沙灣以每月6000元租住不足百呎的劏房。

丈夫平日主要在內地工作，今年初適逢農曆新年假期，遂來港探望妻女，詎料遇上疫情爆發，丈夫決定延長雙程證期限，留港照顧妻女。妻子亦因疫情而未能前往產檢，至今未知腹中胎兒性別。至近月，家人生活日漸拮据，丈夫遂透過朋友找了份工作，他曾稱感到辛苦，吳太遂着他不要做，但丈夫堅持繼續工作，稱﹕「我捱得到！」並確保會給妻女生活費。

吳太表示，丈夫是家庭經濟支柱，數月前更將家中僅餘的數萬元積蓄借予朋友，現時遭逢噩耗，妻女頓失依靠及身無分文，亦未有工程負責人聯絡她們。吳太對日後生活感徬徨，欲向政府申請綜援，但卻不知從何入手，目前連殮葬費亦成疑。

工人從高處墮下，躺在4樓的棚架上不斷流血，有血滴在棚架及工廈外牆上。（香港01記者攝）

事發於今日下午1時半，吳先生在荃灣柴灣角街84號一工廈工作，疑在外牆高處失足墮下，倒臥在4樓棚架，當場重傷流血，血液滴到下層棚架，再濺到外牆，其他工友見狀報警求助。多名消防員進行拯救，分別派員爬上掤架及進入工廈4樓一單位，拆除窗框協助救人。約1小時後，消防員將陷入昏迷的傷者從窗戶救入單位內，交由救護員作初步包紮後送院搶救，惜已返魂無術。

吳太憶述，今午突然接獲電話通知，指丈夫發生意外從高處墮下，仍然有呼吸，消防員正在搶救。她與女兒趕至醫院了解，至下午4時許，丈夫已沒有呼吸，「去到，人已經去咗啦」。

勞工處﹕已向承建商發出「暫時停工通知書」

勞工處表示，高度關注今午在荃灣1個建築地盤發生的致命工作意外，對於在意外中有工友身故，處方稱十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處發言人表示，事發後已即時派員到現場調查意外原因，並查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞工處已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用、搭建、更改及拆卸棚架，以及相關的吊運工作，直至勞工處信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。