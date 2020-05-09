【直播】網民號召大埔、鑽石山和你唱　防暴警入商場拉封鎖線

反修例活動自新冠肺炎爆發過後稍趨平靜，而近日本港疫情緩和，網民接連發起各區活動，包括今晚（9日）7時於大埔超級城及鑽石山荷里活廣場舉行「和你唱」活動，並提議參與人士應保持1.5米社交距離。

晚上7時，於大埔超級城及荷里活廣場均有參與人士於近中庭各層圍欄聚集，並高叫口號。於大埔超級城外太和路傍晚已有警車停泊，防暴警員於天橋戒備。

【20:40】大埔：於大埔超級城C區外行人路位置有警員戒備，其間現場傳出一聲巨響，現場遺下一個玻璃樽，懷疑有人由高處擲下，現場所見未有人受傷，警員圍封現場調查，並檢走該個玻璃樽。

【20:20】鑽石山：包括譚文豪及數名黃大仙區議員在內的6人，於商場3樓位置被截查，其間一度報數指他們只有6人，譚文豪等人被記下身份證資料後獲放行。譚文豪其後表示，當時他們於欄杆位置視察警方行動，突然警員由遠處走前，並喝稱他們超過8人，指打算發出告票，譚文豪指他們只有6人，指警員如發出告票如同「明屈」，指警方做法是濫同限聚令條例，做法可恥。