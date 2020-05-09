【直播】網民號召大埔、鑽石山和你唱　防暴警入商場拉封鎖線

反修例活動自新冠肺炎爆發過後稍趨平靜，而近日本港疫情緩和，網民接連發起各區活動，包括今晚（9日）7時於大埔超級城及鑽石山荷里活廣場舉行「和你唱」活動，並提議參與人士應保持1.5米社交距離。
晚上7時，於大埔超級城及荷里活廣場均有參與人士於近中庭各層圍欄聚集，並高叫口號。於大埔超級城外太和路傍晚已有警車停泊，防暴警員於天橋戒備。
【20:40】大埔：於大埔超級城C區外行人路位置有警員戒備，其間現場傳出一聲巨響，現場遺下一個玻璃樽，懷疑有人由高處擲下，現場所見未有人受傷，警員圍封現場調查，並檢走該個玻璃樽。
【20:20】鑽石山：包括譚文豪及數名黃大仙區議員在內的6人，於商場3樓位置被截查，其間一度報數指他們只有6人，譚文豪等人被記下身份證資料後獲放行。譚文豪其後表示，當時他們於欄杆位置視察警方行動，突然警員由遠處走前，並喝稱他們超過8人，指打算發出告票，譚文豪指他們只有6人，指警員如發出告票如同「明屈」，指警方做法是濫同限聚令條例，做法可恥。
【20:07】鑽石山：部分警員一度陸續離開商場位置，其後又返回向在場人士警告或會作出票控。
【19:50】大埔：防暴警員於商場近天橋位置，突然上前截查1男1女，其間有警員與記者發生口角。
【19:40】大埔：防暴警員進入大埔超級城，並於欄杆位置拉起封鎖線。
【19:32】鑽石山：大批防暴警員進入荷里活廣場，於近圍欄位置拉起封鎖線並開咪警告，指收到有人投訴，於中庭位置聚集人士多於8人，要求他們離開。部分商舖即時落閘。立法會議員譚文豪在場與警員理論，譚文豪指他當時要求向警員作出投訴，被該名指揮官要求他行入封鎖線後，另一名警員卻向他呼喝，又要求他出示身份證。譚文豪又指警方行動令商場多間本來正營業的商舖要關門，希望警員盡快離開讓商場回復正常。
防暴警員進入荷里活廣場。（梁煥敏攝）
參與人士於荷里活廣場近圍欄位置叫口號。（梁煥敏攝）
防暴警員於大埔超級城外一帶戒備。（余睿菁攝）
近日本港新冠肺炎疫情緩和，截至今日已連續20日無本地確診，政府於昨日（8日）起放寬限聚令，限制聚集人數及食肆每檯人數由4人放寬至8人，另外健身中心、遊戲機中心、遊樂場所及戲院等亦可恢復營業。
網民號召今晚7時於大埔超級城C區舉行「大埔 和聚 和你唱」活動，又呼籲參與者於疫情及限聚令下，保持每8人相隔1.5米距離。另外同一時間於荷里活廣場亦有人發起舉行「千人荷你唱」活動，呼籲參與人士自備文宣及戴口罩。