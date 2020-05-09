賊乘客西貢劫財劫車　被劫走的士土瓜灣尋回　車主﹕啲賊好猖狂

西貢今凌晨發生的士劫案，司機慘遭假扮乘客的匪徒劫財又劫車，被逼雙手空空摸黑步行4公里後，才到達西貢郊野公園北潭涌管理站借電話報警求助。 事隔半天，警方在土瓜灣路邊發現涉案的士，已是人去車空，遂通知女車主及涉事司機到場助查。女車主表示，出租的士多年，首次發生劫案，形容﹕「啲賊好猖狂！」

遇劫的士司機（中）到土瓜灣協助調查。（王譯揚攝）

警方今（9日）下午在土瓜灣馬頭角道28號對開路邊發現1輛可疑的士，車上無人，惟比對車牌後，發現為凌晨1時在西貢被劫走的的士，立即通知上峰增援，並聯絡車主及涉事司機到場助查。鑑證科人員到場掃模搜證，警犬亦到場協助蒐證。據街坊透露，該輛的士今早已停泊上址，一直未有人回來取車。

涉事的57歲姓李的士司機負傷到場了解情況，其右膝以紗布包紮，但拒絕講述遇劫經過。女車主則表示，出租的士多年，不曾發生行劫案。涉事司機主要駕駛夜更車，事後曾向她憶述事件，指賊人用繩索勒住其頸部，「啲賊好猖狂！」，幸司機僅右腳受傷，未有大礙。

事發於今凌晨1時許，姓李的士司機在西貢布袋澳接載了1名男乘客，途經西貢西灣路時，對方突用繩勒住其頸打劫，除掠走約2,200元現金外，更將的士連同車上3部共值約6,500元的手機搶走。李摸黑徒步個多小時，走約4公里至大網仔路西貢郊野公園北潭涌管理站，向保安員借電話報警，沿途他曾跌倒受傷。案件列作「行劫」及「擅自取去交通工具」處理，黃大仙警區刑事調查隊正追緝1名年約40至50歲、中等身材、身穿黑色衫褲、戴黑色帽的中國籍男子歸案。