母親節和你sing│沙田新城市廣場鐵馬圍連儂柱　群眾商場高叫口號

母親節（5月10日）網民號召到新界各區大型商場「和你sing」，警方在facebook專頁譴責網民煽動他人於母親節到各商場破壞社會安寧。目標商場之一的沙田新城市廣場，位於中庭過往貼滿文宣的2條「連儂柱」，已被商場圍上鐵馬，並張貼通告指地契禁止播放樂器、派單張及張貼海報等未經批准的活動，會要求相關人士離開。 【1509】元朗：元朗Yoho Mall亦有人於樓層間聚集。 【1509】沙田：新城市廣場有人於樓層間聚集，並高叫口號﹑並手持文宣紙張。 【1423】元朗：有保安手持牌，提醒市民保持適當距離。 【1420】大埔：防暴警員於商場近天橋位置佈防。 【1410】元朗Yoho Mall、大埔超級城及沙田新城市廣場暫時平靜。

沙田新城市廣場，位於中庭過往貼滿文宣的2條「連儂柱」，被商場圍上鐵馬，並張貼通告指地契禁止播放樂器、派單張及張貼海報等未經批准的活動，會要求相關人士離開。（鄧詠中攝）

對於網民號召到沙田、屯門、大埔及元朗等商場「和你唱」活動，警方在社交專頁發帖，嚴厲譴責煽動他人破壞社會安寧的行為，指母親節乃普天同慶的日子，市民享受天倫之樂，「不法分子竟然利用不同藉口煽動他人爲非作歹，破壞節日氣氛及危害公衆安全，令人氣憤」。警方又指，根據香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，於5月8日至21日期間，不得在任何公眾地方進行多於8人的羣組聚集，而任何人士參與或組織受禁羣組聚集均屬違法。

警方呼籲市民切勿以身試法，而警方亦會果斷執法。