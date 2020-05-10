母親節和你sing．直播│荃灣廣場中庭群眾聚集　防暴警進入商場

母親節（5月10日）網民號召到新界各區大型商場「和你sing」，警方在facebook專頁譴責網民煽動他人於母親節到各商場破壞社會安寧。目標商場之一的沙田新城市廣場，位於中庭過往貼滿文宣的2條「連儂柱」，已被商場圍上鐵馬，並張貼通告指地契禁止播放樂器、派單張及張貼海報等未經批准的活動，會要求相關人士離開。至下午3時，沙田新城市廣場、荃灣廣場、元朗形點及屯門V city皆有群眾聚集叫口號，防暴警曾進入部分商場驅散。 【16﹕46】荃灣﹕防暴警截查區議員岑敖暉等人。 【16﹕33】沙田﹕新城市廣場防暴警曾在6樓截查年輕人，其後放行。 【16﹕27】荃灣﹕荃灣廣場有防暴警進入商場，並截查聚集人士，其後放行，並在每一樓層巡邏。有商舖立即拉閘。

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【16:10】沙田﹕新城市廣場內仍有人聚集及叫口號，防暴警則在沙田站近出口位置戒備。

【16:03】屯門﹕有懷疑便衣警員進入商場，並在食肆外拉起封鎖線。

【15﹕52】荃灣﹕荃灣廣場內亦有近百人聚集及叫口號，外面亦有防暴警員戒備。

荃灣廣場外有防暴警員戒備。（王譯揚攝）

【1525】元朗：有人於商場內播歌，並在附近圍板張貼貼紙，及後有防暴警員進入停車場內。

【1520】沙田：防暴警進入新城市廣場，於商場內拉起封鎖線，並截查數人。

【1509】元朗：元朗Yoho Mall亦有人於樓層間聚集，商場廣播呼籲因應疫情，禁止多人聚集。

【1509】沙田：新城市廣場有人於樓層間聚集，並高叫口號﹑並手持文宣紙張。

【1423】元朗：有保安手持牌，提醒市民保持適當距離。

【1420】大埔：防暴警員於商場近天橋位置佈防。

【1410】元朗Yoho Mall、大埔超級城及沙田新城市廣場暫時平靜。

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沙田新城市廣場，位於中庭過往貼滿文宣的2條「連儂柱」，被商場圍上鐵馬，並張貼通告指地契禁止播放樂器、派單張及張貼海報等未經批准的活動，會要求相關人士離開。（鄧詠中攝）

對於網民號召到沙田、屯門、大埔及元朗等商場「和你唱」活動，警方在社交專頁發帖，嚴厲譴責煽動他人破壞社會安寧的行為，指母親節乃普天同慶的日子，市民享受天倫之樂，「不法分子竟然利用不同藉口煽動他人爲非作歹，破壞節日氣氛及危害公衆安全，令人氣憤」。警方又指，根據香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，於5月8日至21日期間，不得在任何公眾地方進行多於8人的羣組聚集，而任何人士參與或組織受禁羣組聚集均屬違法。

警方呼籲市民切勿以身試法，而警方亦會果斷執法。