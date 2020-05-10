母親節和你SING｜鄺俊宇持大聲公疑遭警撞跌　警即包圍膝壓頸制服

今日（10）為母親節，有網民趁假日發起到港、九、新界商場「和你SING」活動，入夜後演變為旺角衝突，有群眾在旺角彌敦道、西洋菜南街一帶聚集，曾以雜物堵路及縱火。其後，有示威者疑向防暴警掟物件，防暴警衝前制服多人，衝突期間，民主黨立法會議員鄺俊宇亦有在彌敦道近山東街交界了解情況，他曾舉起大聲公，疑與警方理論。有網上片段顯示，鄺俊宇其後疑遭警員推跌，隨即被多名警員包圍，1名警員以膝頭壓着其頸部，將其按地制服。據悉，鄺其被帶上警車，暫未知被捕原因。

旺角入夜後開始出現示威活動，晚上約10時半，防暴警員在彌敦道開咪向現場聚集人士發出警告，要求他們盡快返回行人路及離開現場，否則會構成非法集結，現場有防暴警員突然表示：「邊個掟我？」然後由彌敦道跑入西洋菜南街，其間至少拘捕2人，其中1人雙手以索帶綁在身後，另1人被按地制服。

防暴警之後返回彌敦道，而鄺俊宇則手持大聲公，在彌敦道近山東街交界了情況，疑曾與防暴警爭辯。數分鐘後，防暴警突然衝前，有傳媒片段可見，混亂中，鄺俊宇背後1名防暴警以持警棍的手，做出疑似推撞向鄺腰部的動作，鄺隨即失去平衡跌在地上，數名防暴警即時衝前將鄺包圍，有警員以膝頭壓向其頭部及頸部，將他按在地上制服。現場所見，鄺狀甚痛苦，多名防暴警則將封鎖線擴大，又向在場記者施放胡椒噴霧。據了解，鄺俊宇其後被帶上警車，未知原因。