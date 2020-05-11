巴柔男教練抱女子貼胸貼下體稱示範　武術界譴責：教學名義作侵犯

不少港人會健身或習武以強身健體，其中巴西柔術亦有不少人學習。昨日（10日）網上瘋傳數段疑為武術教學影片，遭網民轟借有人疑借習武之名「抽水」。相關影片中顯示一名疑似教練的男子，與多名女性進行教學示範其間，多次進行貼身動作，包括攬胸、抱大腿﹑雙方下體緊貼等等，事後該名男子再拍片聲稱「巴西柔術入面有近距離接觸，一定係緊身抱」。 武術運動界事後紛紛發聲明，健身搏擊運動業界大聯盟昨提醒，搏擊運動雖涉身體接觸，惟學員需留意教學內容是否恰當；亦有本港巴柔道場表示，相關影片未見任何巴柔技術。

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「The MMA of Hong Kong 香港混合武術」專頁早前發佈數段教學影片，內容包括一名疑為「教練」的男子，與多名女學員示範教學期間，多次作出貼身舉動，包括攬胸、抱大腿等，動作尺度之大引起爭議，遭大批網民抨撃。事後該名教練Kenny Leung再拍片聲稱，「巴西柔術入面有近距離接觸，一定係緊身抱。」又指相關「學員」均為有酬演員。

業界聯盟：譴責教學名義作侵犯

健身搏擊運動業界大聯盟昨日發出聲明，鼓勵懷疑被非禮的學員尋求相熟人士諮詢幫助，學員可回想上課過程是否曾感到恐懼﹑受到逼迫等等，而導師在進行緊密身體接觸前，是否有告之教授內容，如曾感到受侵犯，應尋求法律協助，切勿啞忍。

聲明又指，搏擊運動雖涉及身體接觸，惟當教練及學員為異性時，需謹慎處理，學員需要警惕留意練習內容是否恰當。聯盟強調，若有學員懷疑上課時被侵犯，應立即採取行動，切令加害者得寸進尺，同時譴責任何以搏擊教學名義進行的侵犯及非禮行為。

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另外，亦有本港巴西柔術道場發聲明，指巴西柔術沒有相關影片中「侮辱女性的猥瑣招式」，又指相關影片內未有見任何巴西柔術的技術使用，認為相關影片影響巴西柔術的聲譽。

香港跆拳道東龍會則於網站上表示，涉事姓梁男子，為前色帶學員，於2019年6月已離開東龍會學習中心，又指該人只是色帶學員並非教練。會方續指，東龍會教授學員傳統跆拳道運動，並沒有教授混合格鬪技MMA。

根據中國香港柔術總會，巴西柔術為注重自衛技術的武術，起源於日本再傳播至巴西。主要特色為地板扭鬥，以槓桿原理控制對手的關節，並藉此制服對手。