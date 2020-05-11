【奪命工傷】25歲男工墮棚身亡　遺孀攜幼女悲慟認屍

荃灣柴灣角街早前（11日）發生奪命工傷，一名持雙程證的25歲吳姓男，於棚架工作期間意外墮下身亡，遺下懷孕4個月的太太及1歲女兒。 其遺孀今日（11日）攜同一歲幼女認屍時，不時悲慟哭泣，她表示，「如果（丈夫）殘廢我都冇咁慘，佢死咗...... BB冇爸爸」，又表示現時只得她獨力照顧小朋友。

今日其遺孀在工權會幹事陪同下，攜同一歲幼女到葵涌公眾殮房認屍。（鄧詠中攝）

今日遺孀在工權會幹事陪同下，攜同一歲幼女到葵涌公眾殮房認屍，其間泣不成聲，指現時剩下自己獨力照顧小朋友，「得我一個人，我又做唔到野，又要湊BB。」指「如果（丈夫）殘廢我都冇咁慘，佢死咗...... BB冇爸爸」。她指，目前自己尚要處理丈夫的身後事，稍後再進行其他事宜。

據了解，尚未有工程人員接觸她們。

本月8日，荃灣柴灣角街84號一工廈發生奪命工業意外，一名姓吳的25歲搭棚男工，在棚架外牆工作時意外失足墮下，重創浴血，消防及後進入工廈一單位內拆窗框救人，惟送院搶救後終證實不治。該名男工持雙程證來港，為家中經濟之柱，一家三口居於長沙灣不足百呎的劏房，目前遺下懷孕4個月的太太及其1歲大女兒。

警方調查後將案件列作「有人從高處墮下」及暫列「僱用不可合法受僱的人」。

是次意外中的死者持雙程證，屬非法勞工。根據入境處資料，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年，協助及教唆者同罪。

另外，僱主僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。