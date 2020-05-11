巴柔男教練與女子抱胸緊貼　鄧穎芝斥涉非禮　余德寶已接6人求助

昨日（10日）網上瘋傳數段疑為巴西柔術教學影片，片中男教練與女子疑作教學示範，其間多次做出身體親密接觸的動作，包括攬胸、抱大腿﹑雙方胸部與下體緊貼等等，惹來遭網民轟有人疑借教學之名「抽水」，其中歌手鄧穎芝更在facebook發文炮轟事件涉及非禮，將會與受害人報警。 《香港01》今早記者致電公民黨區議員余德寶了解，他指與鄧穎芝接觸到的受害者已增至6名，目前首要工作是疏導受害人的情緒，又呼籲其他受害人可與他聯絡，以便尋求社工及法律意見，並會提供有需要的協助。

富柏區議員余德寶表示，目前與鄧穎芝已接觸到6名受害人，首要工作為疏導受害者情緒。

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公民黨富柏區議員余德寶今早在facebook上表示，他與鄧穎芝已接觸到5名求助人。記者其後致電向余了解最新情況，他稱再多1名受害人與他聯絡，即事入已有最少6名受害人。他的首要工作為疏導受害者情緒，並已聯絡風雨蘭提供協助。他表示，尋求律師意見後，認為有人或涉及非禮、普通襲擊等刑事罪行，他稍後將向求助人提供法律支援，告知她們的法律權益並可報警求助，同時呼籲其他受害者與他聯絡。

余德寶指，目前所接觸到的求助人年齡介乎10多至30多歲，主要於社交平台上應徵演員而接觸到男事主，應徵過程與一般演員招募程序無異，其間對方亦曾提供合約。他指，根據其資料顯示，相信該名男子於年頭開始招募演員至今，又引述有求助人表示事發時因感到害怕，故事發時不敢作聲。

鄧穎芝今次真係好嬲。（IG：vangietang）

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另外，歌手鄧穎芝昨日已在facebook發文，直斥有人涉嫌非禮，形容有關行為「禽獸不如」，她今午再於fb出新帖文，稱會與余德寶合作幫助大家，並指越來越受害人挺身而出，稱讚她們「你哋真係好勇敢」，感謝她們對其信任。

鄧穎芝呼籲網民不要再指責受害人，因涉事教練在演員群組稱「有工開、有嘢拍、會有糧出，但要試鏡，下次真正拍攝先有錢」。她指受害人以為拍攝有關運動影片，以為是工作機會，希望試鏡後可以獲錄用，故拍攝時亦不會反抗，所以被非禮後亦不敢揚聲。她狠斥涉事教練：「利用別人嘅無知，利用假嘅機會、利用演員嘅專業￼去呃人，呢個人真係好無恥！」