【炸彈嚇詐】九龍3間學校被指「有炸彈」　8天內5校被虛報

本港近日屢次發生虛報詐彈案件，今（11日）早1名男子致電999報案中心，聲稱九龍區3間中學校園內有炸彈，警員到場調查搜索後未有發現，案件列「炸彈嚇詐」處理。 本月4日2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試開考首天，位於何文田的香港培正中學及九龍灣聖言中學亦同類案件，即8天內已有5間學校被虛報有炸彈。

警方表示，999電話報案中心於今（11日）早約9時10分接獲1名男子致電報案，聲稱3間分別於秀茂坪曉光街、油麻地窩打老道及旺角洗衣街的中學內有炸彈。警方接報後分別派員前往相關學校搜索調查，但最終無發現。據考評局資料，秀茂坪梁式芝書院、油麻地真光女書院及旺角伊利沙伯中學今早均有舉行生物科英文試卷考試。

考評局回覆查詢指，局方於早上接獲3間試場學校通知，指有警員於文憑考試生物科考試期間到校，就接報指學校被放置炸彈進行調查，調查後並無發現。三個試場的考試均如常舉行，局方同時讉責虛報者意圖干擾公開考試的正常運作，並指將會聯絡警方了解案件調查進展。

案件分別交由秀茂坪警區刑事調查隊第4隊、油尖警區刑事調查隊第3隊及旺角警區刑事調查隊第3隊跟進，經初步調查，案件暫列「炸彈嚇詐」案處理，目前未有人就案件被捕。