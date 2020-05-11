母親節和你Sing｜否認向警丟水樽　鄺俊宇無條件獲釋　

網民昨日（10日）趁母親節假期發起多區「和你Sing」活動，入夜後旺角區演變成衝突事件。身在旺角的立法會議員鄺俊宇疑被警推跌後遭包圍，被警員以膝壓頸按地，他其後因傷需送院治理。警方事後指鄺俊宇將水樽丟向警員方向，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。鄺俊宇今日（11日）發表聲明，強調「絕無向警丟水樽」。 至今天（11日）晚上，鄺俊宇拒絕保釋，終獲警方無條件釋放，他於晚上10時出院時回應事件，指事發時自己嘗試喝止警方不要再向傳媒施放胡椒噴霧，之後被制服，及後得悉警方指他向警丟水樽，直言事件荒謬，直言是「神秘的水樽」，幸灣仔區議會主席楊雪盈目擊事件，證實他當時雙手並無水樽。

立法會議員鄺俊宇的右額有傷痕。（林振華攝）

今晚10時，鄺俊宇在助手陪同下，於伊利沙伯醫院會見傳媒交代事件，現場所見，其右邊額頭有傷痕。他首先向母親道歉，指昨日為母親節，卻令母親擔心了一整天，「鄺媽媽，鄺爸爸，好對唔住佢哋」。

鄺俊宇憶述昨日被制服及拘捕帶走時的情況，指當時見到傳媒正在拍攝，遭警方無理驅散及施放胡椒噴霧，他喝停稱﹕「唔好再噴記者！」警方即衝前將他制服，他眼晴因「中椒」而張不開，不知被制服的原因。後來他因氣促、頭落地及發燒，需要送院治理。他表示，看新聞才知自己涉嫌「公眾地方行為不檢」被捕，到後期始知自己被指向警丟水樽，直言是「神秘的水樽」，幸灣仔區議會主席楊雪盈在現場目擊情況，證明他當時雙手並沒有水樽。他指丟水樽事件是諷刺，並拒絕保釋，警方終讓他無條件釋放。

鄺俊宇續指，作為民選議員，有責任保護市民及香港人，會繼續堅持站在前線。他又感謝照顧他的醫護人員、堅守真相及還原真相的香港傳媒及一眾到醫院關心其情況的黨友。他會先回家休息及見母親，明日將會席元朗區議會，將就昨日事件質詢警務處處長鄧炳強，並會繼續在區議會及立法會留意事件，重點會放在傳媒被針對驅散及施放胡椒噴霧。

立法會議員鄺俊宇被按地制服。（鄭子峰攝）

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事發於昨晚10時半，鄺俊宇在旺角山東街近彌敦道了解情況，警方推進期間，有傳媒片段可見，鄺疑被身後的警員推跌，繼而被數警包圍，有警員以膝壓頸將他按地制服。警方指鄺俊宇在人群聚集期間，將水樽丟向警員方向，涉嫌「公眾地方行為不檢」被捕。鄺俊宇事後被送往伊利沙伯醫院治理，留醫至今晚出院。