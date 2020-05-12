汀九跑步男跨欄墮5米深橋罅　昏迷送院搶救

周一（11日）晚上10時許，1名男子突由青山公路汀九段6號、近荃灣油柑頭碼頭附近行車天橋墮下，跌落天橋與天橋之間約5米深、50厘米闊的罅縫，途人立即報警。救護員趕抵立即將事主送往瑪嘉烈醫院搶救，當時他陷於昏迷。 據了解，男事主姓黎（23歲），事發時正在橋邊行人路跑步，途經上址某分叉位時正準備調 頭，疑一時貪方便橫越馬路、跨過矮欄至對面路面，結果意外跌落罅縫中。警方將案件列作「意外受傷」處理。

該條罅隙深約5米。（陳諾希攝）

記者到事發現場視察，發現在翠景臺對開的青山公路汀九段，一段用於分隔來回行車線、約40米長的欄杆石壆，原來中間有一條罅隙，闊約半米、深約5米。若於晚上時份，由行人路望向路中石壆，未必可以即時發現有罅隙。現場所見，路肩位置遺下一副破爛的眼鏡，未知是否事主所有。如果市民欲橫過馬路，前方約200米後行人天橋，後方約300米則有行人過路處。若在事發現場橫過馬路，途人需先越過行人路的欄杆，橫過2條行車線，越過罅隙，然後再橫越2條行車線，方向到達對面行人路。

跑步人士吳先生表示，他會按交通規例橫跨馬路，指事發現場前方便有行人天橋，後方亦有行人過路處，認為上址的行人路適合跑步。他續指，上址路面限速每小時70公里，車輛速度相對快，不應胡亂橫越馬路。另一名跑步人士則指，過往不知道馬路中央有罅隙，認為政府應加大力度處理行人過路的問題。