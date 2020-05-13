【飛磚謀殺】清潔工逝世半年　近百人出席悼念　向佐到場獻花

去年11月，一名70歲食環署外判清潔工羅長清，於上水北區大會堂附近衝突現場，遭磚頭撃中頭部，送院後翌日身亡。有市民發起今日（13日）於案發現場舉行逝世半年悼念行動，今早一度有接近百人到場獻花悼念，前自由黨成員李梓敬﹑藝人向等亦到場，至中午時份有數名警員到場查看，未見有所行動。

前自由黨成員李梓敬及藝人向佐到場。（鄧栢良攝）

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至上午11時許 ，約20人到場事發現場悼念，包括佈置花牌﹑獻上白花﹑張貼悼念字句紙張等等。至11時半陸續有市民到場，高峰時期現場曾有近百人，有在場市民勸喻散開以免違反限聚令。另外，前自由黨成員李梓敬﹑「保衛香港運動」召集人傅振中﹑藝人向佐及正義聯盟主席李偲嫣等亦到場獻花，與在場市民合照。中午12時半，約6名警員到場查看，惟未見有所行動，未有向在場人士給予警告等。

李梓敬表示，今日響應網民呼籲到場，認為羅伯逝世反映反修例運動中的暴力事件。藝人向佐則表示，年輕人面對問題時不應用暴力解決，希望香港恢復秩序及經濟。

去年11月，上水北區大會堂附近示威現場發生衝突，70歲食環署外判清潔工羅長清於午膳期間，以手機拍攝示威場面時，被磚頭撃中，翌日去世，警方及後曾懸紅80萬元緝兇。就事件警方曾拘捕6人，其中兩名分別16及17歲的男子，上月下旬遭落案控告及提堂，罪名包括「謀殺」、「蓄意傷人」及「暴動罪」。