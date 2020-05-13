【和你唱．直播】新城市廣場便衣警制服1人　兩度施胡椒噴霧

今日（13日）是行政長官林鄭月娥的生日，有網民發起晚上7時半在多區商場「和你唱」，稱為林鄭月娥慶祝，地點包括時代廣場、ifc、朗豪坊、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門市廣場等。受疫情影響，網民同時呼籲參與人士保持距離1.5米距離。晚上7時許，各區商場開始有逾百人聚集，高叫口號，商場外則有防暴警員嚴陣以待。 晚上近9時，新城市廣場喜茶外，1名黑衣男子懷疑擊毀喜茶店內的電子屏幕，隨即被2名便衣警員制服，1名女士途徑打開雨傘伸向便衣警員，便衣警員隨即施放胡椒噴劑，多名記者及市民被噴中感不適。

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觀塘apm外有防暴警員持槍戒備。（羅國輝攝）

【21:23】旺角：朗豪坊有人拿出一個假的生日蛋糕，並大撒溪錢。

【21:16】警方於社交網站表示，晚上接近9時，有暴徒突然闖入沙田新城市廣場內一間飲品店，擊碎多部電子屏幕，拆毀電子儀器及其他設施，在附近的便衣警務人員立即上前阻止及制服疑犯。過程中，有人突然打開雨傘並向警察方向揮動，現場警務人員一度施放胡椒噴劑。警方警告暴徒停止破壞商店及一切違法行為，警方會果斷採取執法行動。

【21:09】沙田：被制服男子雙手被反鎖，警員將他帶走，現場人士詢問其名字，警員同時大聲叫喊。

【20:55】沙田：現場遺下數張染血紙巾。

【20:51】沙田：新城市廣場4樓喜茶外，有2名便衣警員制服1名黑衣男子，便衣警員拿出胡椒噴劑指向在場記者，1名女士途徑打開雨傘伸向便衣警員，便衣警員隨即施放胡椒噴劑，其後再向記者群施放胡椒噴劑，多名記者及市民被噴中感不適，即場接受義務急救員治理。大批防暴警員趕到，拉起橙色封鎖線，要求記者後退，現場一片混亂，暫未知該名男子因何事被捕。

【20:48】奧海城：現場有人呼籲晚上9時前往朗豪坊。

【20:45】旺角： 朗豪坊有一個水樽從高處掉下，但無人受傷，保安上前了解並檢走水樽。

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【20:39】銅鑼灣：時代廣場有人放下1包冰，上面寫著「忠誠勇毅 冰贈腦細」。

【20:37】大埔：大埔超級城防暴警員未有進入商場，一直在商場外巡邏。

【20:26】中環：ifc中庭聚集人士已全部散去。

【20:20】荃灣：荃灣廣場大批軍裝警員進入商場，驅散在場聚集的市民，其後登上商場1樓位置，指示市民離開，有警員手持胡椒噴霧。商場部分店舖已落閘。

【20:17】大埔：有人於中庭位置擺放1把黑色雨傘，牆上亦有人貼上抗議政府字句。

【20:15】沙田：港鐵站有防暴警員戒備。

【20:13】觀塘：apm中庭亦有人聚集，有店舖落半閘。

【20:12】大埔：大埔超級城有數十名人士聚集，防暴警員於商場外戒備。

【20:05】旺角：朗豪坊突然有人大叫「有警察」，商場內聚集人士四散，保安指示現場人士可以從砵蘭街後門離開。

【19:57】中環：ifc中庭有約50人聚集，他們間中叫口號，附近的店舖關上大門。

【19:56】旺角：朗豪坊的商舖開始落閘關門，場面氣氛平靜。

【19:45】沙田：新城市廣場各層有數十名市民聚集，他們高叫｢光復香港，時代革命｣、｢五大訴求，缺一不可｣等口號。商場廣播呼籲人士請勿聚集。

【19:34】 旺角：朗豪坊正門4道玻璃門關上。

【19:30】奧海城：奧海城廣場2期中庭內，有逾數十名人士於商場中庭位置各層欄杆聚集，開始叫口號及於玻璃上張貼告示貼，亦有人高舉旗幟。

【19:30】銅鑼灣：時代廣場有逾50人聚集，高呼｢光復香港，時代革命｣、｢五大訴求，缺一不可｣等口號。

【19:30】屯門：警方於屯門大會堂外截查數名青年。