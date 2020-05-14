旺角工廈單位掃賭傳打鬥聲　警「蓄勢」行動3地點拉22人

今（14日）午2時許，旺角塘尾道永利工業大廈一個單位大批警員到場調查，引起附近租戶關注。

記者到場了解，發現有便衣警員進入涉事大廈8樓一個單位內調查，大廈外停泊多輛警車。現場消息指涉事單位由一間創作公司租用。旺角警區特別職務隊人員到場調查，經初步調查後，警員於下午5時許自上址單位內帶走5男3女，8人戴上手銬押上警車帶署調查。

警方同日晚上公布，旺角警區特別職務隊今午3時許於區內採取代號「蓄勢」的行動，搗破3處懷疑非法釣魚機賭場，行動共拘捕22名男女，包括1名持雙程證來港男子，其中2名被捕男子為被通緝人士。

旺角特別職務隊人員早前接獲線報，指區內通菜街、砵蘭街及塘尾道多個單位內懷疑有人經營賭博場所。經調查，人員於今午分別突撃搜查包括塘尾道永利工業大廈1個單位在內的3處場所，並於3處處所內發現共7台釣魚機、5台射擊遊戲機、1批遊戲卡、讀卡器及約4千港元的賭款。警員於上述地點共拘捕14男8女，年齡由29至62歲。其中1名本地男子及2名本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕，其餘人士均涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，全部被捕人士均被帶署扣查。警方表示會調查是否有人違反限聚令，不排除向被捕人士加控相關罪行。

根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款5百萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。