逃犯條例｜梁凌杰逝世11個月　數十人太古廣場唱歌叫口號

今日（15日）為反修例人士梁凌杰逝世11個月，網民發起多個悼念活動，包括中午在中環置地廣場，及晚上在金鐘太古廣場。

而晚上6時半，網民在金鐘太古廣場中庭進行悼念，有人身穿黃雨衣在中庭舉旗，各樓層亦有約數十人圍觀，有人舉標語、唱歌及叫口號。至於梁凌杰墮下的行人路有人擺放鮮花，有警員及數部警車在金鐘道對面戒備。晚上7時35分，現場人士默哀1分鐘。

【19﹕58】一批穿有防暴裝備的警員到場，在附近戒備，秩序大致平靜。其後，部分警員返回警車。

【19:55】商場聚集人士前往行人路的獻花位叫口號。有警員到場，開咪勸喻聚集人士保持距離及返回行人路，遭現場人士指罵。警員其後拉起膠帶以防有人走出馬路。