逃犯條例｜網民號召金鐘悼梁凌杰　警籲離開截查多人

今日（15日）為反修例人士梁凌杰逝世11個月，網民發起多個悼念活動，包括中午在中環置地廣場，及晚上在金鐘太古廣場。

而晚上6時半，網民在金鐘太古廣場中庭進行悼念，有人身穿黃雨衣在中庭舉旗，各樓層亦有約數十人圍觀，有人舉標語、唱歌及叫口號。至於梁凌杰墮下的行人路有人擺放鮮花，有警員及數部警車在金鐘道對面戒備。晚上7時35分，現場人士默哀1分鐘。

【21:51】部分警員返回警車，其後曾再截查3名年輕人，全部獲准放行

【21:22】警員再度呼籲聚集群眾散開，其後截停6人，並拉起封鎖線。

【20:56】警方在行人路上拉起封鎖線，不准傳媒進入，封鎖線後方有聚集群眾及警員。其後警方已解封，並繼續開咪呼籲現場人士散去，然後返回警車。