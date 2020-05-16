【輔警走火】柴灣警署輔警佩槍走火　大腿中彈受傷

消息稱，涉事警員為1名返通宵更的輔警，事發時在警署槍房取槍後，檢查期間意外走火，子彈擊中大腿，幸傷勢不重。《香港01》正向警方查詢事件。

柴灣警署發生警槍「走火」事件。昨日（15日）深夜時份，據報警署內有1名警員的佩槍「走火」，該名警員大腿被擊中受傷，事後送院治理。

2018年7月17日：黃竹坑警察學院1名男學警，在室外靶場進行射擊訓練期間，將1支左輪配槍放入槍袋時意外走火，右大腿中彈受傷。

2017年7月1日：屯門警署1名輔警，為左輪手槍佩槍上彈時意外走火，無人受傷。

2017年6月8日：新界南總區警察總部1名女CID，在室內練靶場訓練時，點三八左輪手槍佩槍意外走火，射出1發子彈，幸無傷亡。

2017年3月25日：1名軍裝警員在上水警署的入彈及退彈區檢查裝備時，意外走火，無人受傷。

2017年9月14日：田心警署1名25歲軍裝女警，於入彈及退彈區為左輪手槍佩槍上膛後，懷疑意外走火，子彈傷及右大腿。

2016年9月7日：1名隸屬元朗警區的女警，前往大埔新界北總區警察總部進行射擊訓練期間，手持的左輪手槍佩槍疑意外走火，發射1發子彈，無人受傷。

2016年7月2日：1名隸屬反恐特勤隊的男警，於灣仔警察總部當值時，為1支「Glock-17」半自動曲尺手槍退膛期間，佩槍意外走火，發射1發子彈，無人受傷。