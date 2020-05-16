【輔警走火】柴灣警署輔警佩槍「走火」　大腿中彈受傷

柴灣警署發生警槍「走火」事件。昨日（15日）深夜時份，據報警署內有1名警員的佩槍「走火」，該名警員大腿被擊中受傷，事後被送往東區醫院治理。消息稱，涉事警員為1名返通宵更的輔警，事發時在警署槍房取槍後，檢查期間意外走火，子彈擊中大腿，幸傷勢不重。《香港01》正向警方查詢事件。

據了解，軍裝警員現時使用左輪、點三八口徑手槍。翻查資料顯示，史密夫威遜軍警十型重槍管手槍（Smith & Wesson Military & Police，簡稱點三八），是美國製的左輪手槍，0.38吋口徑，重35安士，槍管長度4吋，總長度1 1/4吋，可填裝6發子彈，由於結構簡單，堅實耐用及價格便宜，多國警察及執法部門亦有使用。

近年警槍「走火」事件：