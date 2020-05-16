和你Shop．直播｜東港城警入商場舉「藍旗」　便衣警至少制服8人

今日（16日）有網民在多區發起「和你Shop」集會，號召於今午2時到將軍澳東港城、元朗Yoho、沙田新城市及大角咀奧海城商場集合。至下午1時許，沙田新城市外數十名軍裝警員戒備，其間曾截查多名較年輕巿民。下午2時許，將軍澳東港城大批警員衝上商場2樓位置，據知有便衣警員至少制服8名人士。

沙田新城市：警察在場戒備。 （余俊亮攝）

【1455】元朗Yoho：現場有一疑似便衣警員，在場人士一度起哄。早前商場作出廣播指，因應疫情禁止公眾地方有人群聚集，或會觸犯法例。

【1450】將軍澳東港城：警員陸續離開商場，其間有市民指罵警員，警員未有理會。

東港城警員於商場內高舉「藍旗」。（香港01直播截圖）

將軍澳東港城：警員持胡椒噴霧進入東港城的商場內。（彭焯煒攝）

【1446】將軍澳東港城：警員再次於商場內高舉「藍旗」，他們指在場人士破壞社會安寧，要求他們立即離開。

【1440】將軍澳東港城：現場可見，便衣警員至少制服8名人士，他們在商場2樓位置「一字排開」，以及被捕人士的雙手遭警員以索帶扣起。至於商場中庭聚集近30至40名警員。

【1434】將軍澳東港城：東港城警員於商場內高舉「藍旗」，要求在場人士立即離開。據了解，警方通知東港城商戶，將會擴大封鎖線。

【1430】將軍澳東港城：大批警員衝至商場2樓位置，包括一名身穿「傳媒聯絡隊」背心的警員，他們多次要求在場人士退後。現場可見，剛才被捕的5名人士被多名警員包圍，據知他們將會被帶走。

【1422】將軍澳東港城：大批警員衝上商場2樓位置，據知有便衣警員將5名市民制服。其間有警員在通道設起封鎖線。一名蒙面警員指罵在場市民，並指對方破壞社會安寧，並要求在場人士立即離開。

【1416】將軍澳東港城：警員持胡椒噴霧進入東港城的商場內，其間警員要求在場人離開，否則警方會以限眾令作出檢控。現場可見，大約20名警員商場中庭位置，有在場人士高叫口號，而東港城亦作出廣告呼籲在場人士，保持社交距離。

【1412】大角咀奧海城：奧海城開始有數十名市民高呼「光復香港 時代革命」的口號，目測各數層聚集的人數約30人。

【1407】將軍澳東港城：東港城商場內有人高叫「光復香港時代革命」等口號。現場可見，約數十名人士在商場2樓位置聚集。

【1352】元朗Yoho：元朗站附近有數名防暴警員戒備，其間搜查2名男子，他們其後獲放行。

【1349】沙田新城市：新城市保安舉牌指，希望在場人士保持社交距離。

【1349】沙田新城市： 劉穎康、李志宏在沙田新城市中庭收集市民簽名，他們表示稍後要求新鴻基交代，為何警察進入執法，以及為何用鐵馬圍着公眾通道。他們指於45分鐘內，已收到由保安發出的4張警告信。

【1338】奧海城商場：而下午1時半在商場旁的港鐵站奧運內，已見逾10名防暴警員戒備。

【1330】將軍澳東港城：東港城對開停泊了三輛警車戒備，並有數名軍裝警員巡邏。

【1325】沙田新城市：數名軍裝警員於沙田站外巡查，其間截查可疑的人士，包括1名身穿白衫的青年，青年其後獲放行。

【1313】沙田新城市：民集發言人劉穎匡於新城市中庭拉起易拉架，其間有商場保安員在旁。