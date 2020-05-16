和你Shop．直播｜警入新城市廣場拉封鎖線　東港城8人被制服拘捕

今日（16日）有網民在多區發起「和你Shop」集會，號召於今午2時到將軍澳東港城、元朗Yoho、沙田新城市及大角咀奧海城商場集合。至下午1時許，沙田新城市外數十名軍裝警員戒備，其間曾截查多名較年輕巿民。下午2時許，將軍澳東港城大批警員衝上商場2樓位置，便衣警員當場制服及拘捕8人。

東港城有便衣警員疑被發現身份包圍，大批警員入商場拉封鎖線舉藍旗。（彭焯煒攝）

東港城內有便衣警員被發現身份包圍後，隨即取出胡椒噴霧及伸縮警棍。（彭焯煒攝）

【1610】將軍澳東港城：警方Facebook指，於下午約2時許，有近50人在將軍澳東港城內聚集及叫口號，警方懷疑有人參與未經批准集結，遂進入商場警告集結羣眾離開，但部分人士拒絕聽從警告並起哄叫囂，警方拘捕8人分別涉嫌「非法集結」、「襲警」及「阻差辦公」罪。

【1600】沙田新城市：軍裝警員離開商場後登上警車。

【1558】將軍澳東港城：數名身穿便衣、戴口罩的便衣警於商場內出現，其後疑被人發現身分包圍，並取出伸縮警棍及胡椒噴霧。多名軍裝警員隨即進入東港城，拉起封鎖線及舉起藍旗警告。

【1550】沙田新城市：一名婦人於商場內被指拍照，與在場人士爭執，大批警員進入商場拉封鎖線，並於各層巡邏。

【1532】沙田新城市：大批市民於新城市各樓層高叫口號，包括「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」。以及高唱《願榮光歸香港》。

【1532】元朗Yoho：有在場人士呼籲去「飲茶」，其間有10多人步向Yoho二期方向。其間有人於元氣壽司門外，取多排隊票後離去。其後元氣壽司亦落閘。

【1502】將軍澳東港城：有便衣警員離開商場後，其間被在場人士質疑身份，其間有警員拉起封鎖線。3分鐘後有軍裝警員到場支援，並且要求記者及市民退開。警員再次開咪指：「呢度係警察封鎖線！」

【1455】元朗Yoho：現場有一名疑似便衣警員，在場人士一度起哄，其間持槍防暴警員於元朗站近Yoho出口戒備。早前商場作出廣播指，因應疫情禁止公眾地方有人群聚集，或會觸犯法例。

【1450】將軍澳東港城：警員陸續離開商場，其間有市民指罵警員，警員未有理會。其間有市民追截東港城的保安員，要求保安員交代，為何讓警員進入商場？

將軍澳東港城：東港城警員於商場內高舉「藍旗」。（廖雁雄攝）

【1446】將軍澳東港城：警員再次於商場內高舉「藍旗」，他們指在場人士破壞社會安寧，要求他們立即離開。

【1440】將軍澳東港城：現場可見，便衣警員至少制服8名人士，他們在商場2樓位置「一字排開」，以及被捕人士的雙手遭警員以索帶扣起。至於商場中庭聚集近30至40名警員。

【1434】將軍澳東港城：東港城警員於商場內高舉「藍旗」，要求在場人士立即離開。據了解，警方通知東港城商戶，將會擴大封鎖線。

【1430】將軍澳東港城：大批警員衝至商場2樓位置，包括一名身穿「傳媒聯絡隊」背心的警員，他們多次要求在場人士退後。現場可見，剛才被捕的5名人士被多名警員包圍，據知他們將會被帶走。

【1422】將軍澳東港城：大批警員衝上商場2樓位置，據知有便衣警員將5名市民制服。其間有警員在通道設起封鎖線。一名蒙面警員指罵在場市民，並指對方破壞社會安寧，並要求在場人士立即離開。

【1416】將軍澳東港城：警員持胡椒噴霧進入東港城的商場內，其間警員要求在場人離開，否則警方會以限眾令作出檢控。現場可見，大約20名警員商場中庭位置，有在場人士高叫口號，而東港城亦作出廣告呼籲在場人士，保持社交距離。

【1412】大角咀奧海城：奧海城開始有數十名市民高呼「光復香港 時代革命」的口號，目測各數層聚集的人數約30人。

【1407】將軍澳東港城：東港城商場內有人高叫「光復香港時代革命」等口號。現場可見，約數十名人士在商場2樓位置聚集。

【1352】元朗Yoho：元朗站附近有數名防暴警員戒備，其間搜查2名男子，他們其後獲放行。

【1349】沙田新城市：新城市保安舉牌指，希望在場人士保持社交距離。

【1349】沙田新城市： 劉穎康、李志宏在沙田新城市中庭收集市民簽名，他們表示稍後要求新鴻基交代，為何警察進入執法，以及為何用鐵馬圍着公眾通道。他們指於45分鐘內，已收到由保安發出的4張警告信。

【1338】奧海城商場：而下午1時半在商場旁的港鐵站奧運內，已見逾10名防暴警員戒備。

【1330】將軍澳東港城：東港城對開停泊了三輛警車戒備，並有數名軍裝警員巡邏。

【1325】沙田新城市：數名軍裝警員於沙田站外巡查，其間截查可疑的人士，包括1名身穿白衫的青年，青年其後獲放行。

【1313】沙田新城市：民集發言人劉穎匡於新城市中庭拉起易拉架，其間有商場保安員在旁。