黃大仙祠可疑鐵盒　有手機電線惹恐慌　屬嶺大裝置疑擺放前無通知

嗇色園黃大仙祠發現可疑鐵盒。今早（17日）9時半，警方接報指黃大仙祠內的涼亭發現可疑盒狀物品，盒內有1部電話、充電器及接駁了電線，事件中約100名善信及廟內52名員工需疏散。 爆炸品處理課到場跟進調查，派出拆彈機械人引爆，經調查後發現裝置是由香港某間大學放置，用作測量數據，並非爆炸物品，而祠內另有2個構造相同的裝置。嗇色園主席馬澤華表示，祠方對有關裝置全不知情，機構事前沒有接獲申請。從圖片可見，鐵盒上有嶺南大學標誌，稱已獲得路政署許可，儀器正在收集測量數據。

警方接報指黃大仙祠內發現可疑盒狀物品。（鄧詠中攝）

鐵盒上有嶺南大學標誌，稱已獲得路政署許可，儀器正在收集測量數據。（網上圖片）

黃大仙警區（行動）總督察黎高賢交代案情，指警方上午9時許接獲祠內工作人員報案，稱在園內發現1個銀色金屬盒，大小約為20乘15乘10厘米，認為是可疑物品。警方到場後證實確有金屬盒，遂將100名善信及52名職員疏散到安全位置，其後爆炸品處理課人員安排拆彈機械人處理，其後發現盒內有1部電話與充電器，另有電線接駁。

經調查後，爆炸品處理課判斷此裝置「並不是爆炸物品」，而在祠內另外2處地點亦發現一模一樣的金屬盒，上面貼標籤，顯示香港某間大學的名稱及裝置用途，相信是有大學放此用作測量數據。據了解金屬裝置內有1部電話與充電器，分別以2條電線接駁，盒中另有1塊橡膠及紅色閃燈。嶺南大學發言人表示，該裝置屬嶺大研究團隊擁有，以研究本港寺廟的煙火對附近空氣質素的影響。研究人員懷疑裝置原有的標示被風吹走，以致引起誤會，將盡快檢視所有裝置，以策安全。

今次被引爆的鐵盒放置在祠內的盂香亭石壆，另外2個鐵盒分別放在從心苑石壆及簽品哲理中心石壆。黎高賢表示，不論真假炸彈都可以貼上類似標籤，而且有關裝置的金屬外殼及內含電線均似真爆炸品，而警方是會認真處理可疑物品：「評估情況後當真做。」案件交由黃大仙刑事調查隊跟進。

+ 9 + 8 + 7

黃大仙警區（行動）總督察黎高賢表示爆炸品處理課到場跟進調查，並派出拆彈機械人處理。調查後發現裝置是由香港某大學放置用作測量數據，並非爆炸物品。（鄧詠中攝）

嗇色園主席馬澤華表示，職員每天都會巡邏，之前未有見過相關裝置，因有懷疑而決定報警。事件導致黃大仙祠需暫時關閉，他稱：「其實我地都無奈，但安全係我哋要諗嘅嘢，如果我哋唔關閉，容許善信入嚟係不負責任。」他指出黃大仙祠已有99年歷史，市民和遊客安全為大前提，不認為今次「詐彈」是製造恐慌，又指放置的人「無考慮原來會引起不便」。他稱在祠內任何推廣活動都需要申請，園方會考慮性質作出決定，但對今次擺放了裝置完全不知情。

有善信到場後方得悉祠廟暫時封閉，部份人轉移到祠外的封鎖線參拜﹑燒香等等。小朋友阿希今早與家人一同到黃大仙祠，原打算放生飼養5年的龜，祈求一家平安。另1名善信今早攜同女兒到場，她指因為疫情已長時間未到祠內拜神，今日特意前來，惟遇上事件，對事件感到驚訝。她續指，稍後解封後亦會進內，祈求「世界和平」。