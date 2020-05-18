天眼直擊｜獨行賊撬閘爆竊天水圍士多　用店內手推車偷走6箱煙

天水圍一間士多被人撬閘爆竊，損失逾40萬元現金及貨物。今（18日）凌晨4時許，警方接獲天水圍天華路店舖保安報案，指一間士多的鐵閘被撬開，內有被搜掠過的痕跡，懷疑遭爆竊。警方接報到場，經初步點算，6箱約值36萬元的香煙及收銀櫃內約4.5萬元現金失竊。警員其後在附近草叢發現其中3箱香煙，經初步調查，案件列爆竊，交由元朗警區刑事調查隊第8隊跟進，暫未有人被捕。

店舖閉路電視拍攝到一名獨行賊撬閘爆竊天水圍「人和食品」，偷逾40萬元香煙及現金後逃去。（鄧詠中攝）

天水圍天華路「人和食品」凌晨遭1名男子爆竊，據了解，老闆及太太兩人原在上址賣菜，約兩年前改為做士多，平日有男街坊熟客半夜在士多外飲酒，恰巧案發時熟客不在，懷疑匪徒覷準時機，帶同油漆噴花門外閉路電視撬開大閘入內犯案。得手後，匪徒疑無法開閘逃去，遂破壞鎖頭。據知賊人取走店內手推車，偷走6箱香煙，懷疑離去時碰到熟客街坊，於是棄置其中3箱香煙在附近草叢。街坊赫見半夜有人在店走出，馬上通知老闆。

房屋署職員早上與士多老闆娘商討後續事宜。從閉路電視片段可見，頭戴鴨舌帽、有背囊的獨行賊凌晨2時犯案，先搬動香煙，然後向收銀機埋手，以螺絲批用分半鐘時間撬開收銀機，偷走4.5萬元現金。