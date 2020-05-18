非華裔醉漢尖沙咀遭警制服翌日不治　團體警總請願促回應事件

5月7日，1名身上有酒氣的非華裔男子於尖沙咀刑毀車輛，警方接報到場搜查時，男子作反抗，3名警員在兩個途人的協助下將男子壓在地上，男子當時不停大力掙扎，警員曾使用警棍，其後由警員拖上警車。救護人員接報有人不適後趕抵現場，在警車內為男子檢查，發現他當時沒有呼吸脈搏後，即時為他進行急救，惜送院留醫1日後不治。 事發後社會上有聲音質疑警方當日制服死者時用的武力不適當，用膝蓋壓住死者頸部的做法不當。今日（18日）有區議員及社福界人士到警察總部交請願信，希望警方回應事件及檢討拘捕人時的武力指引，警方派1名代表接請願信。

5月18日，有區議員及社福界人士到警察總部交請願信，希望警方回應月初有非華裔醉漢遭警制服翌日死亡的事件。（蔡正邦攝）

社福界選委、巴裔港人簡浩明稱，目前未聯絡到死者親友，他認為警員有拘捕權，但行使權利時要衡量使用的武力是否適當，當日疑犯已被制服時，是否真的需要將他壓頸按在地上？簡浩明表示，過去一年發生的社會運動中，警方常用過度武力對待香港人，不時從新聞畫面中見警方用膝蓋壓住被捕人，今次有人疑因被壓頸而亡，簡希望警務處能檢討拘捕疑犯時所用武力的指引及不再濫用武力。

曾任職警察、現時為灣仔區區議員的邱汶珊稱，明白警方於鬧市中執勤有一定難度，惟警隊訓練中有教如何制服疑犯，加上當日有足夠人手，質疑警員當時制服疑犯後，不必要再將他壓在地上不放，應立即扣上手扣帶上警車。