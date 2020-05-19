港鐵公關郭麗婷旺角寓所燒炭亡　曾任TVB記者

旺角發生燒炭事件。現場為太子道西157號別樹華軒。18日深夜11時許，當局接獲1名男子報案，指其女友在單位內燒炭，昏迷不醒。消防員及救護員趕至現場，為事主進行急救，再送往廣華醫院，惟最終證實不治。消息指死者感情受困，暫列作「自殺」跟進。據了解死者為前TVB新聞記者郭麗婷，現職港鐵公關經理。

現場為別樹華軒一單位。(陳永武攝)

警方指，死者姓郭，40歲。警方於晚上11時14分，接獲其53歲男友報案，指女事主疑在太子道西157號單位內企圖自殺。人員接報到場，發現女事主倒臥在上址睡房，旁邊有一盤燒過的炭。她昏迷被送往廣華醫院治理，其後於晚上11時59分被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

據了解死者為前新聞記者郭麗婷，洋名Alison。她北京大學傳播學院碩士畢業後曾任有線駐北京記者，其後任職商業電台及Now新聞台，在加入港鐵公司前任職TVB新聞記者。2014年6月至今出任港鐵公共關係經理，不時陪同港鐵主席馬時亨出席公開活動，見證觀塘綫延線通車等項目。港鐵指已收到《香港01》查詢，暫未有進一步回應。

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