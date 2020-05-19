衝鋒隊天水圍截被盜載凍肉貨車　警持警棍按槍袋喝司機落車

一輛載凍肉貨車今午於屯門被盜，公司經友人專頁協助發帖尋車，貨車其後於天水圍被截獲，車Cam拍得當時軍裝警員一人手持警棍，另一人則右手按槍袋戒備，大喝「開門！手擺出嚟！」。

餐廳匡樂冰室下午於Facebook專頁發帖指，友人的一輛「搵食車」貨車於屯門被人盜去，車上GPS追蹤器訊號最後顯示為下午1時55分，懷疑追蹤器被人剪斷。帖文中又指貨車內裝有客人的貨物，「依家咁嘅環境重要偷人嘢，人哋人（一）家大細等開飯㗎」，呼籲網民協力幫眼尋車。

其後於網上一段車Cam片段拍得，涉事貨車於天水圍被警方截獲。片段拍得該輛貨車出現於天水圍西鐵站對開，前方一輛白色私家車於中線打死火燈停下，其後貨車轉向左線，適逢一輛警方衝鋒車於對面線駛至，私家車司機下車並向警車揮手，示意警員涉事貨車於後方，兩名軍裝警員隨即跑向貨車並喝令司機下車，一名警員手持警棍，另一名警員則右手按槍袋戒備，大喝「開門！手擺出嚟！」，惟司機疑未有照做，警員一度伸手入車內，衝鋒車其後駛至貨車前方阻住去路。

另外有網民拍得警方隨後封鎖現場調查，涉事貨車車牌與被盜前不同，疑被人更換假牌。貨車公司職員證實貨車已尋回，他指涉事貨車為二手購入，與生物梅利埃中國有限公司無關，當時車上載有凍肉，但數量不多。